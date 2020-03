“Llegué a mi casa y me puse a llorar, obvio”: Amparo Noguera habló de su salida de TVN

En el episodio de La Divina Comida emitido el sábado, Amparo Noguera se refirió a su salida de TVN, lo qe se concretó en 2018, después de 24 años.

En el espacio, donde compartió con Guido Girardi, Magdalena Müller y Nicolás Copano, la actriz aseguró que fue “súper triste” puesto que es algo que “piensas que es algo que no va a ocurrir (…) Me quedé ahí porque teníamos respeto por el canal y, de repente, se termina”.

“Uno veía como un fracaso, no paraba… Una lástima, además, que haya terminado el Área Dramática”, agregó.

Antes de recibir la notificación de que había sido desvinculada, la intérprete solicitó en múltiples ocasiones reuniones con los ejecutivos, puesto que su contrato estaba a punto de vencer. Y aunque ella habría aceptado una rebaja en su sueldo, finalmente ocurrió lo inesperado.

“Me dijeron ‘no sigues’, y yo ‘¿cómo no sigo? Pero ofréceme algo, aunque sea lo mínimo que me puedas ofrecer’. Ahí yo me enojé, dije cosas de las que me arrepiento y me fui. Llegué a mi casa y me puse a llorar, obvio”, relató Amparo Noguera tras haber recibido el sobre azul por parte de TVN.

“Yo sabía que era evidente lo que pasaba pero es muy duro escucharlo. Como la escalera que bajas siempre pero ya no es tuyo, se te distorsiona la imagen de algo que te perteneció”, afirmó.

Tras salida, aseguró que recibió una “indemnización por el tipo de contrato que uno tiene, una indemnización que no merece, pero se merece si uno tiene subordinación y dependencia. Los derechos laborales son derechos”.