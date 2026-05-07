Seis panoramas (y una colecta) para estos días

Cultura, música, cine y una causa solidaria marcan la agenda de los próximos días en Santiago y Zapallar, con alternativas para distintos intereses y públicos.

Con la llegada de mayo, la ciudad ofrece una variada cartelera de actividades que invitan a salir, reflexionar y también a colaborar. Desde ferias y festivales hasta experiencias musicales y encuentros culturales, estos panoramas permiten reconectar con la vida urbana y sus múltiples expresiones.

Ayuda a niños y niñas de la Fundación Casa Familia

Hasta el domingo 10 de mayo, la Fundación Casa Familia —que desde hace 25 años acoge a niñas y niños con enfermedades graves, junto a sus familias— se encuentra realizando su Colecta Digital anual, cuyo éxito es clave para continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

La pieza central de la campaña de este año es un cortometraje realizado por la prestigiosa agencia Loca, que cuenta con la participación especial de la actriz chilena de renombre internacional Leonor Varela, quien ha colaborado en todas las producciones audiovisuales anteriores de la fundación.

El corto, titulado “Gracias Infinitas”, se centra en los 25 años de la institución. A través de Ana, una niña que guía el relato, el espectador se sumerge en un recorrido emotivo por el “Libro de la Familia”, donde conviven las historias de quienes han sido parte de esta comunidad.

Para colaborar con esta causa, se puede donar directamente en www.casafamilia.cl.

Conversemos sobre revistas en Mercado París-Londres

Este sábado 9, a las 13:00 horas, el director de Revista D de El Dínamo, Felipe Bianchi L., expondrá sobre el presente de las revistas en el mundo. La actividad se realizará en Espacio Londres (Londres 55), en el marco de una nueva edición del Mercado París-Londres, ya consolidado como un panorama imperdible cada primer fin de semana del mes.

En su charla, Bianchi abordará el renovado interés por las revistas impresas, que viven un segundo aire tras años de crisis. Muchas han logrado reinventarse con resultados sorprendentes, en un proceso marcado por la especialización y la búsqueda de calidad, configurando una alternativa contracultural frente al predominio del algoritmo digital.

Festival de Cine Europeo 2026 en la Cineteca Nacional de Chile

Entre el 12 y el 17 de mayo se realizará una nueva edición del Festival de Cine Europeo en Chile, una de las principales muestras cinematográficas internacionales del país. El evento es organizado por la Unión Europea en Chile, en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, embajadas europeas y centros culturales.

La sede principal será la Cineteca Nacional de Chile, en Santiago, donde se exhibirá una selección de 28 películas recientes (2023–2025), representativas de la diversidad cultural y estética del continente.

Entre los títulos destacados figuran “Three Kilometres to the End of the World” (Rumania), presentada en la sección Un Certain Regard de Cannes; “Ingeborg Bachmann – Viaje hacia el desierto” (Alemania), de Margarethe von Trotta; y “Lumière, l’aventure continue!” (Francia), documental de Thierry Frémaux.

La programación abarca distintos géneros —comedia, drama, documental, cine familiar e infantil— y aborda temáticas como la memoria, la identidad, los vínculos familiares y las transformaciones sociales.

Feria de Invierno Artesanía UC

Hasta el domingo 10 de mayo se está desarrollando la Feria de Invierno Artesanía UC, una antesala ideal para descubrir creaciones vinculadas a la temporada y encontrar regalos con identidad para el Día de la Madre.

La actividad se realiza en el Centro de Extensión del Campus Oriente UC y reúne a 37 destacados artesanos y artesanas del país, con trabajos en alfarería, textiles, cestería, piedra, papel, cuero, madera, cerámica y orfebrería.

Organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Programa de Artesanía, esta tercera edición congrega a exponentes provenientes de 13 regiones —desde Arica hasta Aysén—, quienes traen a Santiago la diversidad de los oficios tradicionales y contemporáneos.

Ver “Repetir para no olvidar”, de Isidora Villarino

Hasta el 24 de mayo, en el Teatro de Zapallar se puede ver la octava exposición individual de la artista Isidora Villarino. Titulada “Repetir para no olvidar”, se desarrolla a partir de una reflexión en torno a la manera en que la ciudad se va edificando y expandiendo evidenciando las consecuencias de este movimiento a nivel social y cultural.

La obra propone la exhibición de una serie de dibujos sobre la identidad de nuestra arquitectura, la ciudad, su movimiento incesante y la manera en que se habita, se estructura y se adapta en todo momento a nuevas necesidades del ser humano.

Esto a través de una acumulación de imágenes superpuestas en una amplitud de 15 metros de largo, en donde aparecen dibujos de pedazos de casas, arquitecturas o espacios que con el paso del tiempo han dejado de ser lo que eran o han sufrido transformaciones por necesidad u obligación, imágenes traslúcidas que dejan entrever lo que era y lo que es, juegos de luces y sombras que reflejan una presencia propensa a desparecer, aludiendo a la memoria, el paso del tiempo, y a cómo vamos construyendo historia sobre historia hasta relegarla al olvido.

Fiesta sin teléfonos con The Grid System

Este sábado 9 de mayo, desde las 16:30 horas, Espacio Riesco será el escenario de una nueva edición de The Grid System, un concepto de fiesta nacido en Chile que busca proyectar una identidad sudamericana en la escena electrónica global.

Ocho artistas darán forma a una experiencia continua de 12 horas de música. El line up está encabezado por KI/KI, una de las figuras más magnéticas del techno actual, junto a nombres como Chloé Caillet, Interplanetary Criminal y MALUGI.

Más que un cartel, The Grid System propone un recorrido por distintos estilos —techno, trance, acid, house y sonidos rave— en una progresión que guía al público desde la apertura hasta el clímax.

Uno de sus principales sellos es el enfoque en la experiencia: sin pantallas ni efectos 3D, el evento privilegia la conexión con la música y la energía colectiva. En esa línea, se implementará una política de “No Photo Policy”, donde los asistentes deberán cubrir las cámaras de sus teléfonos al ingreso.

Entrama presenta un show que mezcla folk, jazz y música docta

El domingo 17 de mayo, a las 19:00 horas, el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100 recibirá a Entrama, colectivo musical chileno reconocido por su propuesta de fusión latinoamericana.

La agrupación integra influencias del folklore, la música popular, el jazz y la música docta, desarrollando composiciones instrumentales que combinan raíces tradicionales con técnicas contemporáneas.

Su propuesta, vinculada a la world music, destaca por una búsqueda sonora que equilibra tradición y modernidad. A través de un lenguaje propio, el ensamble construye un “tejido sonoro” que dialoga con la historia cultural del continente desde una mirada actual.

El concierto será una oportunidad para apreciar en vivo una de las propuestas más sólidas de la escena de fusión en Chile, en un formato que pone en valor la interpretación, la improvisación y el trabajo colectivo.

Entradas disponibles en https://ticketplus.cl/events/entrama-en-vivo