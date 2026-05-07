El estado de la senadora Fabiola Campillai tras sufrir accidente en Cerro Navia

La primera hipótesis que se maneja es que el choque se habría producido por la falta de una señalética de tránsito, ya que habría sido vandalizada.

La senadora Fabiola Campillai (IND) sufrió un accidente cuando se dirigía a una actividad en la comuna de Cerro Navia junto al alcalde Mauro Tamayo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Araucanía y Río Baker cuando el vehículo en el que se trasladaba chocó de manera frontal con otro auto.

La primera hipótesis que se maneja es que el choque se habría producido por la falta de una señalética de tránsito en la intersección antes mencionada, ya que habría sido vandalizada.

A través de un comunicado, el equipo de la senadora Fabiola Campillai indicó que tras el accidente en Cerro Navia y junto a su equipo se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas en el choque.

“Agradecemos la preocupación y el cariño manifestado, iremos informando oportunamente sobre su estado de salud y evolución“, agregaron en el documento compartido de manera pública.

Según trascendidos, tanto la senadora como quienes la acompañaban sufrieron lesiones de carácter leve. El coronel Cristián Acevedo, prefecto de la Prefectura Occidente de Santiago, indicó que “se está investigando el cruce; es un cruce que está regulado. Si bien la señalética no está, sí hay una demarcación en la calzada, pero todas esas cosas son materias de investigación”.

Hasta el cierre de esta nota, Campillai no ha emitido declaración alguna sobre lo ocurrido en Cerro Navia.