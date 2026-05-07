Qué tanta preocupación debería despertar el virus hanta: cómo se producen los contagios entre las personas

Especialistas apuntan que, por el momento, se trata de un problema localizado y confinado, aunque admiten que se trata de “una enfermedad infecciosa grave”.

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Tres fallecidos y cinco contagiados confirmados y otros tres potenciales son las cifras que maneja hasta este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación a los casos de virus hanta vinculados al crucero MV Hondius, que se dirige a Tenerife, en las Islas Canarias.

En el intertanto, se puso en marcha un gran operativo destinado a ubicar a aquellos pasajeros que abandonaron el barco para regresar a sus países antes de que se detectara el brote y que estuvieron potencialmente expuestos al virus, cuya cepa Andes es la única que se transmite entre personas.

Al abordar el tema, la operadora Oceanwide Expeditions informó este jueves que un total de 30 pasajeros, entre ellos siete británicos, desembarcaron en la isla Santa Elena el pasado 24 de abril.

Cuánta preocupación debería despertar el virus hanta

El brote se reportó a inicios de mayo, tras lo cual las autoridades de Cabo Verde, el siguiente destino del crucero en África, prohibieron el desembarco de los pasajeros, con la excepción de aquellos que enfermaron, quienes fueron evacuados del barco y trasladados por vía aérea a hospitales europeos, según precisó The Economist.

Pese a la preocupación despertada por los casos del virus hanta en el barco, tanto la OMS como otros organismos especializados aseveran que el riesgo de infecciones a nivel mundial por el virus hanta continúa siendo bajo.

No obstante, y dado que la cepa Andes del hanta sí se puede transmitir entre personas, surge la pregunta de qué tanta preocupación debería generar entre la población.

En esa línea, la directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown en Rhode Island, en Estados Unidos, Jennifer Nuzzo, indicó que, si bien “este brote es preocupante, no lo es para el público en general“, según reportó el medio Huffpost.

Una opinión que compartió el doctor especialista en medicina preventiva, William Schaffner, quien aseveró que “por el momento, se trata de un problema localizado y confinado (…) y, por supuesto, todos esperamos que siga siendo así”.

Por su parte, la epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, sostuvo que “esto no es el próximo COVID“, aunque reconoció que el hanta “es una enfermedad infecciosa grave”.

Respecto del contagio entre personas, la profesora de inmunología en la Universidad Johns Hopkins, Kari Moore Debbink, recalcó que “en todos los casos… la transmisión se produjo realmente solo entre personas que estaban muy cerca unas de otras o que tenían interacciones muy, muy intensas entre sí“.

“Probablemente se trate de un virus que, incluso si se transmite de persona a persona, no es muy eficiente“, añadió la especialista.