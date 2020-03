Los detalles de la huelga de los trabajadores del restaurant del hijo de Don Francisco y Daniel Avayú

Este martes, trabajadores del reconocido restaurant Ox, perteneciente a Patricio Kreutzberger -hijo de Don Francisco– y Daniel Avayú; iniciaron una huelga legal luego que fracasara la negociación colectiva con Andrés Turski, CEO de Grupo Gastronómico S.A., quienes administran el local.

El dirigente de la movilización, Rodrigo Lazo, en conversación con EL DÍNAMO, reveló que habían iniciado la instancia de diálogo hace unos días, donde presentaron un petitorio de 18 puntos, el que posteriormente enfocaron en dos: aumento de sueldo y un bono por término de conflicto.

Al ver que las negociaciones no avanzaban, y como los dueños de Ox buscaban un nuevo socio comprador, los trabajadores les ofrecieron una salida alternativa: finiquitarlos a todos y pagar el 100% de lo que les correspondía por días trabajados, incluyendo los domingos. Sin embargo, Turski no dio su brazo a torcer y les ofreció el 70% del finiquito total, sin ningún beneficio, como no descontarse la cuota del empleador al seguro de cesantía.

Ante la negativa, y pese a que Daniel Avayú se comprometió a conversar con Turski, la movilización se inició este martes en el frontis del restaurant, del que también es dueño uno de los hijos de Don Francisco, Patricio Kreutzberger. De hecho, según comentó Lazo, no han recibido comentario alguno de su parte en todo este proceso.

“No estamos pidiendo nada que no nos corresponda”, aseguró el empleado, quien además reveló que fueron amenazados por Michael Furmanski, chef y gerente del Ox, el que llegó gracias a Grupo Gastronómico. Lazo comenta que incluso una vez se les solicitó a los trabajadores que retiraran una pancarta con los nombres de los dueños, asegurando que no hacerlo los demandaría por injurias.

Otra situación que han denunciado los trabajadores, según relataron a EL DÍNAMO, es que mientras en el frontis se encuentran ubicados los trabajadores movilizados, al interior han comenzado a empacar todo lo que se encuentra en el local, tal y como dieron a conocer a través de la cuenta de Twitter que crearon para ir informando de la huelga.