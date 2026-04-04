Cuál es la modificacion a la Ley Karin que retiró el Gobierno desde la Contraloría

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, recalcó que “la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”.

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El gobierno del presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría el trámite que modificaba la Ley Karin, según denunció la diputada Ana María Gazmuri a través de su cuenta en la red social X.

El cambio se centra en el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, en el marco de la legislación aprobada durante el gobierno anterior.

“El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable“, posteó la parlamentaria.

De acuerdo con lo explicado por ex funcionarios de la administración de Gabriel Boric, las modificaciones que fueron retiradas de la Contraloría se elaboraron después de un proceso de monitoreo durante su primer año de vigencia, según detallaron a La Tercera.

Explicaron que el alto volumen de las denuncias recibidas obligó a realizar mejoras para hacer más claros y eficientes los procesos, ya que “el objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización“, según señaló Ximena Valencia, ex jefa de asesores del Ministerio del Trabajo de la administración de Gabriel Boric.

El Gobierno explicó el retiro de la modificación a la Ley Karin

El actual subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, le dijo al citado medio que con el retiro de la modificación a la Ley Karin “hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”.

“Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas“, explicó a continuación.

Rosende añadió que “este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”.

Además, confirmó el compromiso del gobierno del presidente José Antonio Kast con el avance de una “nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa“, concluyó.