Gas argentino cortado por no cumplir normas chilenas: ministra Rincón anuncia reposición del suministro en Ñuble y Biobío

El corte se produjo el jueves tras detectarse que el combustible transportado por el Gasoducto del Pacífico no cumplía con los estándares exigidos en Chile.

AGENCIA UNO.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó este sábado que el suministro de gas proveniente de Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío será repuesto durante este sábado, luego de que el jueves se ordenara la suspensión de su recepción tras detectarse que el combustible importado no cumplía con los estándares de calidad exigidos en Chile.

La secretaria de Estado precisó que las exigencias chilenas en materia de calidad del gas son más estrictas que las vigentes en Argentina, lo que motivó la decisión de cortar la recepción hasta que el producto se ajuste a la normativa nacional.

“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, señaló la titular de la cartera de Energía al momento de anunciar la medida.

El combustible afectado circula por el Gasoducto del Pacífico, una de las principales infraestructuras de abastecimiento de gas natural desde el país trasandino hacia el centro-sur de Chile, que abastece principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío.

Sector residencial sin cortes; industria con respaldo

Rincón descartó que los hogares hayan quedado sin suministro en algún momento señalando que “el servicio para el sector residencial nunca ha sido suspendido”.

Y agregó que las empresas industriales afectadas “siempre han contado con nuestro respaldo” y que la mayoría dispone de sistemas alternativos para mantener sus operaciones.

La ministra valoró la coordinación desplegada desde el inicio del evento, que involucró a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), las Delegaciones Presidenciales Regionales y las seremías correspondientes.

“Da cuenta del trabajo que realiza el Ministerio de Energía para actuar de manera técnica y anticipada ante este tipo de situaciones”, sostuvo a través de su cuenta en X.

Las autoridades se mantienen en contacto con sus contrapartes argentinas y a la espera de los resultados de estudios sobre la composición del gas, con el objetivo de restablecer el suministro en condiciones compatibles con la regulación chilena.