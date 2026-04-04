48 horas o se desatará el infierno: el ultimátum de Donald Trump a Irán

El mandatario dijo que si Irán no permite el paso de buques por el estrecho de Ormuz antes del plazo que estableció, ordenará la destrucción de sus centrales eléctricas.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó las redes sociales para dar a conocer un nuevo ultimátum a Irán, horas después de que el país persa confirmó que permitiría el paso por el estrecho de Ormuz a buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria.

Hace unos días, el mandatario decidió extender hasta el 6 de abril el plazo final para que Teherán reabra el estrecho al paso de todos los buques, en especial a los petroleros.

De acuerdo con la amenaza que profirió el presidente norteamericano, si Irán no resuelve esta situación antes del plazo que estableció, ordenará la destrucción de sus centrales eléctricas.

El nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán

A través de su red Truth Social, Donald Trump se dirigió a sus seguidores: “Recuerden cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz“, comenzó su posteo.

“El tiempo se está acabando: quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió a continuación.

Este viernes, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en el que aseveró que “con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna“.

No obstante, el mensaje de este sábado sugiere que Trump cambió de opinión y decidió fijar el 6 de abril como la fecha definitiva para lanzar un ataque a gran escala en Irán.

Por otra parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, alertó este fin de semana que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría “terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán“.