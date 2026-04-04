Las regiones en las que no habrá cambio de hora este sábado

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y computadores, actualizan la hora automáticamente si están conectados a internet.

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A la medianoche de este sábado 4 de abril se iniciará el horario de invierno en el país, por lo que se deberá realizar el cambio de la hora a fin de aprovechar mejor las horas de luz natural durante las mañanas.

La modificación rige para casi todo el territorio nacional, incluyendo Chile continental e insular, y conllevará un atardecer más temprano.

De hecho, en el caso de Chile insular, como Rapa Nui, el ajuste se realizará antes, específicamente a las 22:00 horas de este mismo sábado.

Las zonas en las que no habrá cambio de hora

Existen, sin embargo, zonas en el país en las que no se producirá el cambio de hora esta medianoche y que continuarán con el horario de verano.

En particular, son dos las regiones del país en las que, debido a sus condiciones geográficas, se mantendrá el actual horario durante todo el año.

Se trata de:

Región de Aysén

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Sobre el cambio de hora, el ajuste consistirá en que justo a la medianoche, los relojes tendrán que ser retrasados a las 23:00 horas.

Respecto a los dispositivos electrónicos, la mayoría, como teléfonos móviles y computadores, actualizan la hora automáticamente si están conectados a internet.

Con el propósito de confirmar la hora exacta, las autoridades recomendaron a la ciudadanía consultar el sitio oficial de la Armada.

Otra opción consiste en visitar el sitio web de la hora oficial, en el que se puede verificar el horario en tiempo real para todo el país. Para hacerlo, pincha acá.