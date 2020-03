Ministra Irene Montero tiene coronavirus y su esposo, el vicepresidente de España, está en cuarentena

España confirmó que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo al nuevo coronavirus y su esposo, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra en cuarentena.

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió Montero en Twitter.

La secretaria de Estado pidió a la ciudadanía que cumpla las instrucciones de los expertos de salud para cuidar a la población más vulnerable y agradeció especialmente a los profesionales de la salud pública.

“La ministra se encuentra en buen estado de salud, al igual que su esposo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien está en cuarentena. Siguiendo con los protocolos establecidos, hoy se realizarán pruebas diagnósticas a todos los miembros del Ejecutivo y los resultados se conocerán a lo largo de la tarde y serán comunicados oficialmente”, señaló el comunicado del gobierno.

Por esta razón, las próximas reuniones previstas en la agenda del Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se realizarán a distancia.

De hecho, en la rueda de prensa que dará el líder socialista después del consejo de ministros “las preguntas de los periodistas serán telemáticas”, agregó el texto.

Junto a Italia, España es uno de los países más golpeados en Europa por el coronavirus. El último balance indica que hasta el momento hay 2.150 casos notificados y 50 muertos.