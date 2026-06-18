Encuesta Ipsos revela aumento de la percepción de discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+

El sondeo también da cuenta de una disminución entre quienes creen que los derechos de las personas de esa comunidad han mejorado en los últimos cinco años.

Una encuesta realizada por Ipsos junto a Fundación Iguales a raíz del mes del orgullo de la diversidad sexual reveló un aumento respecto del año pasado en la percepción del odio hacia la comunidad LGBTIQ+.

Del total de la muestra —1000 personas— un 31% consideró que los discursos de odio a personas LGBTIQ+ ha aumentado en redes sociales, lo que representa un alza de nueve puntos respecto de la medición realizada en mayo del año pasado (22%).

También hubo una disminución entre quienes creen que los derechos de las personas de esa comunidad han mejorado en los últimos cinco años. Si en 2025 esta opción alcanzó un 57% de adhesión, este año se redujo a un 50%.

Por otra parte, un 52% está en contra de restringir o incluso eliminar las leyes ya existentes que reconocen derechos a las personas LGBTIQ+ y un 58% apoya una legislación que sancione discursos de odio por orientación o identidad de género (+4 pp.).

21 DE JUNIO DE 2025 / SANTIAGO Marcha por el Orgullo LGBTQ+ en Santiago por la Alameda. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO.

El Gobierno y el Congreso en el debate

A su vez, el 30% considera que el Gobierno está haciendo lo suficiente por proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, un 43% cree que no y un 27% declara no saber. En este ítem, los encuestados manifestaron su acuerdo en un 63% con que las declaraciones de las autoridades son importantes para proteger los derechos de la comunidad.

“La ciudadanía prende una alerta al reconocer que las palabras de las autoridades no son neutras, sino que impulsan actitudes a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+. Este resultado es un llamado a la responsabilidad para la clase política y para los líderes de opinión en la construcción de un clima social de respeto y de diálogo en materia de derechos”, dijo al respecto Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Adicionalmente, la encuesta revela que en áreas como educación y trabajo, un 77% está de acuerdo con que colegios públicos y privados cuenten con protocolos contra el acoso y la discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+ y que un 60% considera que los lugares de trabajo hoy son más inclusivos para las personas LGBTIQ+ que hace cinco años.

A su vez, la directora de Iguales María José Cumplido aseveró que “los datos muestran a una ciudadanía que mayoritariamente apoya sancionar discursos de odio, apoya los protocolos de inclusión en colegios y trabajos y que rechaza eliminar leyes que protegen a las personas LGBTIQ+. Esa ciudadanía existe y es más grande de lo que el debate político sugiere. En ese sentido, el Congreso y el Ejecutivo no tienen respuestas frente a estos temas y esperamos que estos datos sirvan para enfocar el debate político y avanzar en lo que es necesario”.