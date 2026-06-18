Comunidad haitiana desmiente eventual tráfico de niños y UDI pide misión especial de la ONU

La bancada de diputados UDI solicitó a la ONU el envío de una misión especial a Chile, a cargo de la relatora Siobhán Mullally, especializada en la trata de personas.

AGENCIA UNO

La activista haitiana Michel-Ange Joseph salió al paso de la controversia generada por la denuncia por eventual trata y tráfico de niños del país centroamericano que indaga la Fiscalía Nacional, descartando esta situación.

En entrevista con radio U. de Chile, la directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS) se refirió a la polémica por el ingreso de más de 200 menores haitianos a principios de 2025 en una serie de vuelos charters, en el marco del programa de reunificación familiar, y cuyo paradero se desconoce.

“Me preocupa que el debate público pueda derivar en estigmatización de la comunidad haitiana o de las familias migrantes afrodescendientes. Debemos evitar conclusiones que puedan reforzar prejuicios raciales o criminalizar a comunidades enteras por acciones que, de existir, serían individuales y no colectivas”, indicó la activista.

Sobre el caso en particular de los 200 niños haitianos, Michel-Ange Joseph aseguró que “como comunidad no hemos recibido ningún tipo de denuncia sobre personas que estén buscando hijos o no los hayan encontrado. No hay ningún ciudadano haitiano ni haitiana que haya relatado que pierde los rastros de sus hijos”.

En tanto, la bancada de diputados UDI solicitó a la ONU el envío de una misión especial a Chile, a cargo de la relatora Siobhán Mullally, especializada en la trata de personas.

“Hoy la prioridad es dar con el paradero de los menores y determinar si existieron responsabilidades, redes u organizaciones detrás, porque estamos frente a un caso de la máxima gravedad que el país no puede dejar sin respuestas”, puntualizaron los legisladores.