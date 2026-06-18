La inesperada marca que reemplazará a Adidas en la Selección Chilena

La Selección Chilena se prepara para iniciar una nueva etapa fuera de la cancha. Tras un proceso de licitación encabezado por la ANFP, la marca ecuatoriana Marathon será la encargada de vestir a La Roja a partir del 1 de enero de 2027, poniendo fin a su vínculo con Adidas.

Según informó La Tercera, la empresa sudamericana presentó la propuesta económica más atractiva entre las seis ofertas recibidas, asegurando un pago cercano a los cinco millones de dólares anuales por la confección de la indumentaria oficial del combinado nacional.

La cifra representa un importante aumento respecto al actual contrato con Adidas, que aporta alrededor de tres millones de dólares por temporada. Además, la firma alemana tenía la posibilidad de igualar la oferta para mantener el acuerdo, pero decidió no hacerlo.

El nuevo convenio también contempla incentivos deportivos. Entre ellos destaca un bono cercano a los mil millones de pesos para la ANFP si Chile logra clasificar al Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

La propuesta de Marathon terminó imponiéndose a otras alternativas que buscaban convertirse en el nuevo auspiciador técnico de la selección, entre ellas Reebok.

La marca ecuatoriana ya tiene experiencia en el fútbol sudamericano, siendo actualmente proveedor de las selecciones de Ecuador y Bolivia. En Chile, además, mantiene presencia como patrocinador de clubes como Huachipato y Unión Española.

Aunque la ANFP aún no oficializa el acuerdo, la operación apunta a transformarse en uno de los contratos comerciales más importantes de los últimos años para el fútbol chileno, marcando el inicio de una nueva era para La Roja.