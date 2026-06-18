Confirman precio del Teleférico Bicentenario y avances en su conexión con el Metro de Santiago

El sistema contará con 121 cabinas fabricadas en Suiza, cada una con capacidad para diez pasajeros sentados.

El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el funcionamiento del Teleférico Bicentenario, futura red de transporte por cable que conectará Ciudad Empresarial, en Huechuraba, con el sector de Tobalaba, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre ambos puntos.

Durante una visita a las instalaciones del proyecto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó que la tarifa del servicio se ubicará entre los $900 y $1.000, de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación.

La autoridad también señaló que se buscarán mecanismos para avanzar hacia una integración con el Metro de Santiago, siempre dentro del marco contractual vigente. La idea es facilitar la conexión entre ambos sistemas y mejorar la experiencia de los usuarios.

Uno de los principales beneficios de la iniciativa será la disminución de los tiempos de viaje. Actualmente, el trayecto entre Huechuraba y Tobalaba puede tomar cerca de 45 minutos, mientras que con el teleférico se espera que el recorrido se realice en apenas 13 minutos.

El sistema contará con 121 cabinas fabricadas en Suiza, cada una con capacidad para diez pasajeros sentados. Además, incluirá accesibilidad universal, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y tecnología diseñada para garantizar altos estándares de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, destacó el impacto que tendrá la obra en la conectividad de la comuna y expresó su intención de que, en el futuro, el teleférico pueda incorporarse plenamente al sistema tarifario del transporte público.

El Teleférico Bicentenario contempla una inversión cercana a los US$80 millones y tendrá capacidad para movilizar hasta 6.000 personas por hora en ambos sentidos, consolidándose como una nueva alternativa de transporte sustentable para la Región Metropolitana.