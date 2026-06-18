Tras fracaso de Steinert: Carter se mostró “responsable” por no asumir como ministro de Seguridad

“No tengo problema en reconocer que somos mortales y yo también tengo responsabilidad en esto. Probablemente yo no acepté una obligación”, agregó el parlamentario.

AGENCIA UNO

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) se refirió a los 100 primeros días del Gobierno de José Antonio Kast y los cuestionamientos surgidos al manejo del Ministerio de Seguridad Pública, lo que terminó con la salida de Trinidad Steinert.

En entrevista con el matinal de Canal 13, el parlamentario entregó detalles de las conversaciones para asumir en el cargo tras el triunfo de Kast en las urnas, apuntando que “eso es irrelevante ahora”.

Rodolfo Carter recordó que era parte de”un grupo de personas que trabajamos ayudando al presidente de la República. Habían muchas ideas que se están empezando a implementar ahora”.

Consultado sobre la polémica generada por la ausencia o no de un Plan de Seguridad, el senador oficialista aseveró que “la persona que llegó a dirigir este equipo, que era la ministra Steinert, me da la impresión y no quiero hacer un juicio de valores que no lo moduló, no lo priorizó”.

“No tengo problema en reconocer que somos mortales y yo también tengo responsabilidad en esto. Probablemente yo no acepté una obligación”, agregó.

Sin embargo, Rodolfo Carter dejó en claro que “no me arrepentí por haber sido electo con la primera mayoría en una región donde yo no nací. Yo nací en Valparaíso y llegué a vivir a La Florida a los 5 años. José Antonio me pidió que fuera a representar a la gente de La Araucanía, que lo está pasando muy mal”.

“Una vez que yo gano la elección con mucha confianza de ellos, no por talento mío, sino que con el tremendo miedo con el que vive la gente buena de La Araucanía… Yo no podía decirles que me tengo que ir antes de asumir, no me da. Hay un tema humano de por medio”, detalló el senador.

Carter profundizó en las razones para no ser parte del Gabinete, indicando que “fue difícil, el presidente es una persona a la que le tengo estima y yo creo que en el tema de la seguridad se juega el futuro de Chile, pero yo tenía un compromiso con las personas de La Araucanía, que tienen rostros, que tienen historias y me pesa mucho eso, pero no puedo dejar de reconocer que cuando comenzó a tener problemas la ministra Steinert, yo sentía responsabilidad tal vez por haber generado el problema”.