La Moneda asegura haber impulsado 136 proyectos de ley en 100 días y superar al gobierno de Boric

Junto con ello, el Ejecutivo puntualizó que 18 proyectos de ley ya fueron despachados por el Parlamento al 17 de junio.

AGENCIA UNO

El Gobierno de José Antonio Kast anunció que en sus primeros 100 días asegura haber impulsado 136 proyectos de ley, distribuidos en 23 mensajes presidenciales y 113 urgencias a iniciativas en discusión en el Congreso Nacional.

Por su parte, la administración de Gabriel Boric en sus comienzos ingresó 12 mensajes presidenciales y puso urgencia a 61 propuestas, llegando a 73 proyectos.

Junto con ello, el Ejecutivo puntualizó que 18 proyectos de ley ya fueron despachados por el Parlamento al 17 de junio.

Estos números fueron destacados por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien declaró a Emol que “hemos tenido una agenda legislativa sólida, clara y contundente, enfocada en responder a las principales urgencias que hoy preocupan a las familias chilenas, abordando materias tan relevantes como seguridad, migración, crecimiento económico y apoyo social”.

“Estos proyectos cuentan con respaldo ciudadano, porque apuntan a problemas concretos y necesidades reales. Sin embargo, sabemos que el desafío es enorme. Por eso, vamos a seguir trabajando con todas las fuerzas políticas, y les pido a ellos, toda la disposición, la conversación, para que logremos buenos acuerdos para el país”, agregó el secretario de Estado.