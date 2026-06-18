TVN vende su histórico edificio de Bellavista en medio de la crisis: podría superar los US$50 millones

La señal pública busca obtener recursos mediante la comercialización de uno de sus activos más importantes para enfrentar su complejo escenario económico.

Televisión Nacional de Chile (TVN) reactivó la comercialización de su emblemático edificio corporativo ubicado en avenida Bellavista, en Providencia, como parte de las medidas que busca implementar para enfrentar sus dificultades económicas y reducir costos operacionales.

De acuerdo con información publicada por El Mercurio, la estación estatal comenzó a presentar a potenciales inversionistas una propuesta para la venta o arriendo del inmueble ubicado en Bellavista 0990, retomando una iniciativa que ya había sido evaluada en 2020, pero que no logró concretarse.

En aquella oportunidad, el proceso fue descartado debido a diferencias internas dentro de la empresa y a las complejas condiciones que enfrentaba el mercado inmobiliario durante la pandemia. Sin embargo, el actual contexto y la experiencia adquirida por TVN en la venta de otras propiedades regionales llevaron a retomar la idea.

La operación está siendo gestionada por Colliers International, firma encargada de explorar alternativas para el futuro del activo. Entre las opciones que se analizan figura la posibilidad de que TVN continúe operando en parte de las instalaciones mediante un contrato de arriendo con un eventual comprador.

El terreno posee una superficie de 27.190 metros cuadrados, mientras que la construcción alcanza los 57.873 metros cuadrados. Además, se encuentra emplazado en un sector estratégico entre las comunas de Providencia y Recoleta, cercano a servicios, centros de salud, instituciones educacionales y áreas comerciales.

Según los antecedentes entregados a inversionistas, la propiedad presenta un importante potencial para futuros proyectos inmobiliarios. La normativa vigente permitiría desarrollar un complejo residencial de hasta cinco pisos con cerca de 220 viviendas. No obstante, eventuales cambios regulatorios podrían ampliar la capacidad de construcción a ocho pisos y alrededor de 700 departamentos.