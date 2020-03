OMS: “Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia Covid-19”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó hoy que “Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia Covid-19, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China”.

De la misma forma señaló que en Europa se notifican a diario más casos que los que se confirmaron en China durante el peak de la epidemia.

“Los más de 5.000 muertos y las 132 mil personas contagiadas en todo el mundo es un hito trágico”, agregó.

Ghebreyesus informó que han mandado suministros de equipo de protección personal a 56 países y “casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países”.

Por todas las consecuencias, el director general de la OMS llamó a los países a tener un “enfoque integral” en lo que respecta al Covid-19. Esto quiere decir que no solo detecten los casos, sino que aíslen y tomen las medidas que los países consideren necesarias, “háganlo todo”, subrayó.

También reiteró el llamado a lavarse las manos con frecuencia, evitar los saludos, cubrir boca y nariz en el caso de estornudar, postergar viajes y reuniones sociales e informarse en sitios confiables sobre la pandemia.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO 👇

Show the 🌍 where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020