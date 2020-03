Teresita Commentz y el desafío de interpretar un personaje trans: “Espero cumplir las expectativas”

Martina es el nombre del personaje que interpreta Teresita Commentz en la teleserie nocturna 100 Días Para Enamorarse de Mega y que por estos días ha estado en boca de todos. Esto, luego de que hace solo unos episodios atrás le confesara a su madre que no se sentía cómoda con su cuerpo y que se sentía un hombre.

“Yo no me siento feliz así… En este cuerpo, no me siento feliz. En este cuerpo de mujer, yo me siento hombre”, fue el diálogo exacto de una emotiva escena que terminó siendo ampliamente comentada en redes sociales.

La joven actriz de 18 años, en conversación con EL DÍNAMO, señaló que al momento de saber que interpretaría este rol, “reaccioné con mucha felicidad, pero a la vez con mucho miedo, mucho nervio, mucha ansiedad porque uno siempre va a querer hacer las cosas lo mejor posible y es un tema delicado, entonces uno se va a sobreexigir mucho más. Pero, la verdad es que reaccioné muy bien a este desafío”.

– ¿Qué te parece que Mega aborde por primera vez esta realidad en una teleserie?

– Me parece increíble que se aborde un tema así, es necesario normalizarlo. Es necesario que la gente que vive el proceso de una transición pueda caminar con normalidad por la calle sin ser juzgada, sin que la gente tenga prejuicios malos sobre ella y finalmente, que las vean como personas comunes y corrientes. Encuentro muy bacán que Mega se tome ese papel tan importante, donde podemos ser la cara de algo que pasa hoy día, donde hay mucha gente siendo discriminada. Somos la cara de muchas personas.

La realidad trans

Para poder llevar a cabo el rol de Martina, Teresita Commentz se asesoró con la Fundación Selenna, organización que -según consignan en su sitio web-, se encarga de proteger a niños, niñas y jóvenes transgénero, acogiéndolos y velando por la protección de sus derechos en la Convención de los Derechos del niño.

“Ellos hicieron una pega bacán acá, nos ayudaron a entender todo mucho mejor, cualquier duda podíamos preguntarla”, aseguró la actriz.

– ¿Cómo ha sido el trabajo emocional al respecto? ¿Has conocido historias?

– Ha sido súper duro. Como actriz al final uno se pone en los zapatos de esa persona y quedas como lleno de sentimientos encontrados haciendo el personaje. Es súper duro ver lo que le pasa a la gente, el sufrimiento o la felicidad que sienten al momento de contarlo.

En relación a su rol, Commentz indicó que “ha sufrido mucho pero ha sido muy feliz. Como Teresita me ha costado ene, ponerse en el lugar de otras personas. Uno sufre por saber la realidad y más con las escenas emotivas que nos ha tocado hacer. Cada vez que hacemos una termino con mucha pena, me pongo muy nerviosa, pero porque uno no es de fierro y finalmente tratas de vivir lo que está viviendo la otra persona, pero nunca vivirás exactamente lo que está viviendo la otra persona”.

Antes de obtener este papel, la intérprete aseguró que “no estaba tan informada del tema como lo estoy ahora”, por lo que el rol que cumplió la Fundación Selenna fue crucial. “Tuvimos que averiguar muchas cosas, investigar mucho. Es un personaje que no se puede tomar a la ligera, al contrario, hay que hacerlo con la mayor conciencia del mundo y no cometer ningún error”, afirmó.

“La verdad es que mi visión es una y es que son personas como cualquiera de nosotros. Son personas que quieren vivir felices, que no tienen culpa de nada, que no están enfermas… Que no se sienten cómodos con el sexo que le asignaron al nacer. Lo veo así: tu casa es tu cuerpo y necesitas adornarla para que se vea bonita y feliz. Es decir, una persona que necesita cambiar algo para ser 100% feliz y sentirse quién es. Lo veo como algo muy normal”, agregó.

Aún así, confiesa que “me he informado tanto que mi visión en sí ha cambiado y, no es que yo haya pensado algo malo, sino que me fui interiorizando mucho en el tema, fui conociendo historias, me relacioné con personas trans que me fueron explicando cómo viven este proceso. Es súper power, súper fuerte, entonces vas viendo que son personas que quieren ser felices y la sociedad se los tiene que permitir”.

Versión argentina y asumir un rol trans

En la versión original de 100 Días Para Enamorarse en Argentina, fue la actriz Maite Lanata quien interpretó este personaje bajo el nombre de Juan. Consultada por si se guió por el trabajo de su colega trasandina, Teresita Commentz aseguró que “la vi, pero no me guié mucho por la interpretación de ella”.

“Todas las actrices son distintas y la teleserie, aunque sea una adaptación, finalmente es, de una manera, muy distinta. Me guié más en cómo me lo contó la fundación y en cómo yo la vi a todos esos niños y niñas trans. Ellos fueron los que más me ayudaron, más que la teleserie argentina. No quise interiorizarme mucho en cómo lo hicieron, porque pese a que son dos personajes que hablan del mismo tema, se interpretan de manera completamente distinta”, explicó.

Por otro lado, la joven quiso referirse a las críticas que han recibido actrices como Scarlett Johansson por asumir personajes trans en diversos proyectos.

Al respecto, afirmó que “es un desafío difícil y entiendo que la gente diga ‘por qué no lo hizo una persona trans’, pero yo no me puedo meter en eso porque no me corresponde. Pero sí me corresponde el que me tocó hacerlo a mí y que me tengo que tomar este desafío como una oportunidad de ser la cara de todas esas personas que lo han pasado mal, de ser esa persona que le pueda decir al mundo ‘hey, mírenme como una persona normal, tal cual como uno’. Me tocó ser una persona que tiene que mostrar el sufrimiento y la felicidad de una persona trans y transmitirlo al mundo. Todo eso, tratar de hacerlo lo mejor posible”.

“Tengo que aprovechar que me tocó este papel, luchar por esa gente que se ha sentido discriminada, juzgada, que ha tirado prejuicios malos, gente ignorante que no se ha informado del tema y piensan que están enfermos. Hubiese entendido mucho el comentario si es que yo no me hubiera informado o recibido el apoyo de personas trans y de una fundación, pero nos hemos informado, hemos conocido casos, nos han ayudado montones y se ha tratado de hacer de la mejor manera para que se sientan identificados con Martina”, sentenció.

Por último, quiso recalcar que “estoy muy feliz de este personaje, tengo mucho miedo porque a Martina se le vienen mil cosas, he intentado hacerlo de la mejor manera posible y hay veces que cuesta, uno aprende en el camino. Es una increíble experiencia”. Además, quiso agradecer a “todos los que han visto la teleserie, a quienes me han ayudado, apoyado, que ha creído en mí, que ha dicho que está bien”.

“Es muy rico escuchar esas cosas, me dejan muy tranquila. Espero cumplir con las expectativas y hacer este trabajo de la mejor forma y que lo disfruten como yo lo hago interpretándolo”, cerró.