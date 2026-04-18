Vocería de Gobierno bajo la lupa: errores de ortografía obligan a borrar video de Mara Sedini

La cuenta oficial de Segegob publicó un video informativo que incluía varias faltas ortográficas, lo cual generó diversas reacciones en redes sociales y sumó un nuevo episodio en un contexto en que la cartera ya ha sido blanco de críticas.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob), que lidera la ministra Mara Sedini, nuevamente está bajo la lupa por un error, luego de que se eliminara una publicación en redes sociales que contenía una serie de faltas de ortografía.

Se trata de un registro que publicó la cuenta de Instagram de la vocería, donde se informaba sobre la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de viviendas nuevas por un periodo de 12 meses, cuya medida es parte de los anuncios relacionados al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast.

En una captura del contenido se lee: “Suspencion de IVA a la venta de nuevos inmuebles por 12 meses”, donde la primera palabra presenta un evidente error ortográfico.

Vocería de Gobierno: Los errores de ortografía en video de Mara Sedini

Pero este no fue el único error, ya que en los subtítulos del video se exponía: “El bajo crecimiento a limitado“, en lugar de “ha limitado”, teniendo en cuenta de que se trata del verbo haber.

Lo anterior, generó diversas reacciones en las redes sociales, situación por la cual la publicación de la vocería fue eliminada a pocos minutos de haber sido difundida.

De esta forma, la Segegob que encabeza la ministra Mara Sedini suma un nuevo episodio en medio de los cuestionamientos que ha recibido por el manejo comunicacional.

Cabe recordar que el mes pasado la misma cuenta institucional publicó un mensaje en el que aseguraba que Chile era un “Estado quebrado”, lo que obligó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a desmentirlo rápidamente.