Gobierno defiende dictámenes por ley de 40 horas: dice que da “certezas” y destaca “acuerdo entre las partes” como mecanismo principal

El subsecretario del Trabajo respaldó la aplicación de la ley de 40 horas, señalando que “estamos implementando la reducción de jornada, con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico”.

El subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, respaldó la aplicación que el Gobierno está haciendo sobre la ley conocida como 40 Horas, luego de que la Dirección del Trabajo (DT) emitiera dos dictámenes para regular la segunda etapa de la reducción de la jornada laboral semanal.

“La Dirección del Trabajo a través de estos dictámenes está entregando algo muy importante, y que es algo que estamos tratando de impulsar como Gobierno en todas nuestras políticas públicas, que es el concepto de certeza, primero porque refuerza que el mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre las partes, algo que parece se había olvidado anteriormente, pero también que establece reglas claras cuando ese acuerdo no existe, permitiendo también aplicar la ley de una manera clara, correcta y concreta”, comenzó diciendo Rosende.

Siguiendo en esa línea, aseveró que con los dictámenes “también se avanza en algo que creemos que es clave, que la normativa se aplique en base a la realidad del trabajo y no solo al contrato, evitando abusos con esto. Aquí hay una señal clara y es que estamos implementando la reducción de jornada, con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico”.

La implementación gradual de la ley de 40 horas

La segunda etapa de la ley comenzará a regir desde el domingo 26 de abril, donde las empresas deberán ajustar su jornada de 44 a 42 horas semanales.

Este es la segunda reducción que contempla la normativa que entró en vigencia en abril de 2024, cuya aplicación gradual finalizará en 2028 cuando la jornada quede en 40 horas semanales.

¿Qué dicen los dictámenes que emitió el Gobierno en el marco de la Ley 40 Horas?

Son dos dictámenes los que emitió la actual administración, donde uno de ellos aborda la proporcionalidad de la reducción de la jornada.

“Un análisis del marco normativo aplicable permite concluir que dichos pronunciamientos incorporaron exigencias que no se encuentran previstas en la ley, particularmente al establecer una forma específica y obligatoria de distribución proporcional diaria de la rebaja de jornada, lo que importó, en los hechos, una restricción adicional no contemplada por el legislador”, indicó la DT.

El texto expone que para el caso en que no ha existido acuerdo en ninguna etapa, “en jornadas distribuidas en cinco días la rebaja de dos horas semanales del hito de 44 a 42 horas deberá implementarse mediante la disminución de una hora al término de la jornada en dos días distintos; y en jornadas distribuidas en seis días deberá implementarse mediante la disminución de cincuenta minutos al término de la jornada en dos días distintos y la fracción de veinte minutos en un tercer día, conforme a la unidad de tiempo establecida en la Ley Nº21.755″.

Respecto al segundo dictamen, este reformula la interpretación de los trabajadores que pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral regulada en el artículo 22 inciso 2º.

“La calificación de la exclusión de jornada es casuística y debe efectuarse caso a caso, considerando la naturaleza real de las funciones desempeñadas, el grado de autonomía del trabajador y la existencia efectiva de supervisión directa sobre la ejecución del trabajo, con primacía de la realidad”, señala el dictamen.

En este sentido, sostiene que “la Ley Nº21.561 modificó el catálogo de causales de exclusión del artículo 22 inciso 2º, suprimiendo hipótesis de carácter geográfico, pero no modificó el estándar sustantivo de la fiscalización superior inmediata ni estableció que la disponibilidad tecnológica de supervisión sea equivalente a su ejercicio efectivo”.

Estos dictámenes para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) “cambian el espíritu de lo acordado anteriormente de manera tripartida con el gobierno anterior, lo vemos innecesario”, situación por la cual el próximo miércoles se reunirán con el director del Trabajo, David Oddó.

El presidente de la organización sindical, José Manuel Díaz, criticó los posibles efectos de la implementación de lo referente al artículo 22 de la ley.

“No permite regularización de horas, pues no le permite a los trabajadores tener horas extras; y deja en el limbo el tema de la colación, de los servicios básicos que puedan tener los trabajadores”, cuestionó en Cooperativa.