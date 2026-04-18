La lluvia se hará sentir en Santiago: a qué hora comenzarán las precipitaciones en Región Metropolitana

Revisa el pronóstico del tiempo y los sectores en los que se espera que caigan precipitaciones en la Región Metropolitana.

Vuelve la lluvia a Santiago este domingo, luego de que este fin de semana comenzara con cielos parcialmente cubiertos en la Región Metropolitana, donde se ha registrado una baja en las temperaturas.

En este contexto, meteorólogos y portales del tiempo han anunciado que en la zona central caerán precipitaciones, las cuales se podrían extender hasta el lunes 20 de abril.

“Va a llover en Santiago después de la hora de la siesta, hacia la madrugada-mañana del lunes”, afirmó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

También afirmó que se registrarán precipitaciones “abundantes” en sectores de los valles de Maule y O’Higgins. Sumado a ello, mencionó que “algo puede salpicar en la costa de la Región de Valparaíso. Es menor la probabilidad que en Santiago, pero ahí está durante el domingo”.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

Por su pate, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, confirmó que la lluvia tienen relación a un leve sistema frontal. En este escenario, adelantó que las gotas comenzarán a caer desde las 18:00 horas y advirtió que se acumularía entre 4 y 6 mm de agua.

Desde Meteored también sostuvieron que el momento clave será el domingo aproximadamente a las 18:00 horas, cuando las lluvias ingresarían por el sector suroeste de la RM, alcanzando el centro de Santiago durante la noche, extendiéndose hasta la madrugada del lunes.

Respecto al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el domingo habrá precipitaciones vespertinas y/o nocturnas en la Región de O’Higgins (Rancagua, Rengo y San Fernando) y Región Metropolitana (sectores centro, norte, oriente, sur y poniente).