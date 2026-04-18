Stephanie Vaquer defiende el título en WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde ver en vivo la WWE

La Primera hará su esperado debut en WrestleMania enfrentando a Liv Morgan, con el objetivo de retener su título. Revisa la cartelera de cada noche y a qué hora comienza la acción.

Llegó el momento más esperado por los fanáticos de la lucha libre: este fin de semana se levará a cabo el WrestleMania 42 de WWE, donde destacan grandes enfrentamientos, con Stephanie Vaquer como una de las protagonistas.

Desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, la compañía de wrestling más grande del mundo celebrará este sábado 18 y domingo 19 de abril una nueva edición de la Vitrina de los Inmortales, la cual tendrá varias luchas de campeonato en su cartelera.

Cody Rhodes (C) vs Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE, CM Punk (C) vs Roman Reigns por el Mundial Peso Pesado, y Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan por el Mundial Femenino serán los combates más esperados de ambas noches.

El debut de Stephanie Vaquer en WrestleMania y cómo llega al magno evento de WWE

La Primera hará historia este sábado en WrestleMania, donde hará su debut siendo campeona de la empresa, algo que pocos nombres han logrado. Antes de la chilena, solamente Ric Flair y su hija Charlotte lo han hecho.

Vaquer enfrenta su mayor rivalidad hasta el momento en WWE con Liv Morgan. La rubia se ganó su espacio en el evento al imponerse en la batalla real en Royal Rumble. Si bien Morgan no quiso anunciar en un principio a qué campeona escogería para luchar en WrestleMania, la rivalidad entre ambas comenzó a tomar fuerza tras las duras declaraciones de nuestra compatriota en contra de ella.

La Primera comparó las carreras entre ambas recalcando todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser campeona de WWE. En contraparte, cuestionó a la estadounidense y la acusó de tener el camino fácil y haber recibido mucha ayuda para llegar a dónde está.

Posterior a ello, atacó a traición a Vaquer y confirmó que ella sería su rival en la Vitrina de los Inmortales. Las disputas siguieron, protagonizando varios cruces en backstage. ¿El último de ellos? el más icónico, cuando la chilena hizo chocar a Liv Morgan con Roxanne Pérez, lo que terminó provocando una gran hinchazón en la frente a su rival.

A qué hora y dónde ver en vivo WrestleMania 42 de WWE

WrestleMania 42, al igual que todos los eventos de WWE, se transmitirá en Chile a través de Netflix. La acción comenzará a las 18:00 horas en ambas noches, y si bien no está confirmado el orden de las luchas, sí se conoce en qué jornada se realizarán:

La cartelera de la noche 1 y 2 de WrestleMania 42

Noche 1:

La Knight & The Usos vs iShow Speed & The Vision .

. Lucha por el campeonato femenino en parejas de WWE: Nia Jax & Lash Legend (C) vs Alexa Bliss & Charlotte vs Las gemelas Bella vs Bayley & Lyra Valkyria

Seth Rollins vs Gunther.

Lucha por el campeonato Intercontinental femenino: AJ Lee (C) vs. Becky Lynch.

Lucha sin reglas: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu .

. Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan .

. Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (C) vs Randy Orton acompañado por Pat McAfee.

WWE.

Noche 2:

Oba Femi vs Brock Lesnar .

. Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (C) vs Rhea Ripley.

Campeonato de los EEUU: Sami Zayn (C) vs Trick Williams.

Dominik Mysterio vs The Demon Finn Balor.

Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental: Penta (C) vs Dragon Lee vs Je’Von Evans vs JD McDonagh vs Rusev vs Rey Mysterio.

Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (C) vs Roman Reigns.