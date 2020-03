En medio del coronavirus, presidente de México insiste: “Hay que abrazarse, no pasa nada”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha seguido las indicaciones entregadas por la OMS para detener la propagación de coronavirus y, cada vez que puede, hace llamados como “no dejar de salir” o “hay que abrazarse, no pasa nada”.

Mientras el gobierno decretó ayer el comienzo de la Fase 2 contra el virus, AMLO señaló que ante el coronavirus “nada de que se quita con tequila o mezcal”.

El mandatario mexicano ha sido duramente criticado por bajarle el perfil a la urgencia de tomar medidas para evitar el contagio del Covid-19.

“Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer a la economía familiar, popular”, señaló el lunes pasado, sentado en una mesa de un negocio local.

“No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos, sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos hacia adelante y no dejen de salir”, expresó.

Otra de las polémicas declaraciones las realizó cuando exhibió como “escudo protector” dos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y un dólar que porta en su billetera.

“El corazón de Jesús está conmigo. Esto me lo da la gente… son mis guardaespaldas”, dijo el presidente de México en plena conferencia de prensa. “Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores, que me entregan de todo y todo lo guardo. No está demás”, agregó.

“Estamos tranquilos, y vamos a estar más tranquilos, porque he hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis, el escudo protector, que es como el detente, es la honestidad, esto es lo que protege, el no permitir la corrupción”, dijo.

Las críticas que se han generado, apuntan a la falta de estrategia del gobierno contra el virus, que ya suma 405 casos de contagio y 5 personas muertas en el país.

El medio digital Mother Jones publicó que “si hubiera estado escuchando al presidente de México, pensaría que no existe una pandemia de coronavirus, ya que mientras todo el mundo está tomando medidas extremas para combatir esta crisis de salud pública, los mexicanos están de alguna manera exentos de la virus”.

La publicación también observó la desconexión entre los dichos y acciones de López Obrador con las del resto del gobierno, ya que “mientras él llama a la gente a salir, la Secretaría de Educación adelantó el periodo vacacional, cerró las escuelas en todo el país (públicas y privadas), la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a los residentes quedarse en sus hogares al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la Secretaría de Salud comenzó a promover el distanciamiento social con una heroína animada llamada Susana Distancia”.

Paralelamente, una encuesta de la empresa Mitofsky reveló que el 63% de los mexicanos tiene temor a contraer el coronavirus o que algún familiar pueda enfermarse.