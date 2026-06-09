VIDEO – En pleno Pacífico Sur: francés asegura haber encontrado restos de Casa 212 estrellado en Juan Fernández

Los restos, que aparecieron en medio del Pacífico Sur,serán analizados por las autoridades correspondientes para determinar si corresponden a la aeronave siniestrada.

AGENCIA UNO

Un navegante francés compartió en redes sociales el hallazgo de parte del tren de aterrizaje de un avión Casa 212, aseverando que corresponden a la aeronave que se estrelló en Juan Fernández en 2011, dejando 21 fallecidos, entre ellos el recordado animador Felipe Camiroaga.

El individuo, que se identificó como Florent, aseveró que lo encontró en pleno Pacífico Sur, en la Isla Ducie, a más de 4.000 kilómetros del archipiélago chileno, por lo que alertó a la Oficina de Investigación para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia, indicó El Mercurio.

Las autoridades francesas le indicaron que, a partir del análisis de las imágenes y inscripciones que aún seguían visibles en el tren de aterrizaje, correspondía un número limitado de modelos.

“Buscaron rápidamente de dónde podía venir el tren de aterrizaje y con las fotos y la inscripción que había en la rueda encontraron que ese neumático estaba montado en muy pocos aviones. Hay dos o tres tipos de aviones que lo tienen (…) vieron si hubo accidentes en las cercanías y fue así que encontraron el accidente de 2011 del Casa 212, y correspondería que las corrientes marinas lo llevaran a Ducie”, puntualizó Florent.

Desde Chile, el expresidente de la Federación Aérea de Chile, Julio Subercaseaux, declaró a CHV Noticias, que se trata del tren principal izquierdo del Casa C-212.

“Seguramente la Fuerza Aérea va a hacer las gestiones para recuperar ese resto y traerlo a la Base Aérea El Bosque, donde existen laboratorios y gente especializada para ver si se puede obtener una pista adicional de cuáles pudieron haber sido algunos de los factores del accidente”, indicó el otrora directivo.