Restricción vehicular: qué patentes no pueden circular este miércoles 10 de junio en la RM

Quienes incumplan la medida arriesgan multas que oscilan entre $68.647 y $102.970, aproximadamente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este miércoles 10 de junio permanece vigente la restricción vehicular en la Región Metropolitana, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

La disposición abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y rige de lunes a viernes, salvo los días festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas, hasta el próximo 31 de agosto.

De acuerdo con la normativa, aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra que asciende entre $68.647 y $102.970, aproximadamente.

Efectivos de Carabineros, así como personal de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia dispuesta en toda la Región Metropolitana, son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la medida.

Restricción vehicular este miércoles 10 de junio

Cabe consignar que este miércoles 10 de junio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 2 y 3.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 4, 5, 6 y 7 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 2 y 3 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 4, 5, 6 y 7.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 4, 5, 6 y 7.