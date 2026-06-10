“Llamaron casi a no pagar”: las reacciones políticas que dejó la irrupción de Boric por deudas del CAE

Desde el oficialismo cuestionaron al exmandatario y lo acusaron de prometer una condonación que no llegó, lo que provocó que muchos dejaran de pagar el crédito.

La publicación en redes sociales del expresidente Gabriel Boric en medio de la polémica que han generado los embargos judiciales a raíz de las deudas correspondientes al Crédito con Aval del Estado (CAE), generó la reacción del oficialismo.

Y es que el exmandatario apuntó contra la derecha por no haber respaldado la reforma al financiamiento de la educación superior y así, “aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas”.

En cambio, ahora, postuló, “a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

Ante las palabras de Boric, la diputada Ximena Ossandón (RN) cuestionó la crítica que hizo al actual oficialismo y recordó en Tele13 Noche que “fue una práctica bastante usual en el gobierno anterior, mezclar temas para encerrarte de alguna forma y obligarte a votar estos paquetes”.

“El tema del FES, ahí metieron el cuento del CAE. El CAE se podría haber tratado de otra forma rápidamente, pero lamentablemente el presidente y su compañía tenían esta mala costumbre que se está instaurando de mezclar varios proyectos en uno, cosa de que tú te veas obligado de votarlo a favor para no perjudicar”, agregó.

Pero también sostuvo que “mucha gente dejó de pagar porque tuvieron la esperanza, la sensación, de que el presidente Boric en su campaña él había comprometido que se iba a condonar el CAE y tampoco lo que él presenta al Parlamento era una condonación. Hay que ser bien sincero en eso”.

“Le hace daño a un país”

Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) solicitó a Gabriel Boric guardar silencio respecto a esta situación que viven deudores del CAE. “Le pediría que guarde un respetuoso silencio respecto de cosas que están ocurriendo hoy día en la discusión pública, que tienen que ver con las responsabilidades propias de él”, afirmó en Radio Duna.

Para el gremialista, lo que ocurre hoy en día se debe a “una promesa que él (Boric) hizo respecto a este tema. Tiene mucho que ver con su propia responsabilidad”.

Desde el movimiento Demócratas, la diputada Joanna Pérez se mantuvo en línea con lo que planteó el senador Macaya. “La propuesta del CAE que ellos usaron, generó más deuda porque llamaron casi a no pagar“, indicó en Radio Agricultura.

“Entonces hay muchas irresponsabilidades de lo que fue el gobierno del expresidente Boric y cómo dejaron las arcas. Fue una promesa de campaña, el usar el eslogan del fin del CAE y la condonación al CAE, al final eso le hace un daño al país”, sentenció.