“¿Dónde están las prioridades?”: Boric reaparece con dura crítica por deudas del CAE

El exmandatario manifestó su preocupación por el impacto que estas acciones están generando en miles de familias.

El expresidente Gabriel Boric volvió al debate público para referirse a los embargos que afectan a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), criticando los mecanismos de cobro que se han aplicado en las últimas semanas.

A través de una declaración difundida en redes sociales, el exmandatario manifestó su preocupación por el impacto que estas acciones están generando en miles de familias.

En su mensaje, Boric responsabilizó a sectores de la actual coalición de gobierno por no haber respaldado durante su administración una reforma al sistema de financiamiento de la educación superior. “Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que actualmente “a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

El exjefe de Estado también vinculó esta situación con la reciente discusión legislativa sobre el levantamiento del secreto bancario para fortalecer la persecución del crimen organizado.

Según planteó, existe una inconsistencia entre la rigurosidad aplicada a quienes mantienen deudas estudiantiles y la negativa de algunos sectores políticos a ampliar las herramientas para seguir la ruta del dinero de organizaciones criminales. “Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, señaló.

En esa línea, el exmandatario lanzó una crítica directa al sistema político preguntando: “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”. Además, expresó su solidaridad con las personas afectadas por los embargos y llamó a retomar una reforma al financiamiento de la educación superior. “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio”, sostuvo.

Finalmente, Boric insistió en que el país debe avanzar simultáneamente en soluciones para quienes mantienen deudas educacionales y en medidas más eficaces para combatir el lavado de activos. “Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, concluyó.