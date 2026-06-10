Dorothy Pérez niega vínculos con Hermosilla tras presuntas gestiones de abogado en su favor: “Jamás le he solicitado nada”

Conversaciones entre los abogados José Ramón Correa y Luis Hermosilla dan cuenta de presuntas gestiones para favorecer a Pérez en la disputa judicial que mantuvo con el excontralor Jorge Bermúrdez.

Luego de días de silencio, la contralora Dorothy Pérez abordó este miércoles los chats que la vincularon al hoy imputado por el caso Audios, el abogado Luis Hermosilla.

Según reveló el medio Reportea el jueves pasado, conversaciones de agosto de 2018 entre Hermosilla y el abogado José Ramón Correa —accionista de Azul Azul— daban de gestiones que éste último en favor de Pérez, cuando era subcontralora y mantenía una disputa en tribunales con el entonces jefe de la Contraloría, Jorge Bermúdez.

En ese entonces, Bermúdez removió a Pérez de su puesto luego de que ésta fuera citada a declarar como testigo en la investigación por el megafraude en Carabineros, por pérdida de confianza. La subcontralora recurrió a la Corte de Apelaciones en respuesta y este tribunal le dio la razón.

Jorge Bermúdez.

Qué dicen las conversaciones entre Hermosilla y Correa

Durante ese periodo, José Ramón Correa, quien había sido compañero de trabajo de Pérez por más de una década en la Contraloría, sostuvo conversaciones con Luis Hermosilla sobre la pugna entre Bérmudez y su subaltena.

Así, el 22 de agosto de 2018 le comentó a Hermosilla que Bermúdez dijo en un libro escrito por él que el contralor y el subcontralor “sólo pueden ser removido previo juicio de amovilidad”. Días después Hermosilla le dijo a Correa que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, iría a La Moneda. Correa le respondió que sería un “buen momento” para hablar del “tema de la CGR (Contraloría General de la República)”.

Luego de que Bermúdez recurriera a la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones, Hermosilla le notificó a Correa que “llegó la protección de la subcontralora”, lo que fue agradecido por su interlocutor.

Cuando las conversaciones entre Hermosilla y Correa salieron a la luz, Dorothy Pérez se refirió a Correa como “un excompañero de trabajo”, negó que éste hubiese ejercido un rol en el recurso de protección que ella presentó para revertir la decisión de Bermúdez y dijo no conocer a Luis Hermosilla ni sus presuntas gestiones a su favor.

Luis Hermosilla.

Qué respondió Dorothy Pérez

Hasta hoy, la contralora no se había referido públicamente a este asunto. Este miércoles decidió hacerlo mediante una carta enviada a El Mercurio. En ella habla de la importancia de la “protección de los derechos fundamentales” y que un recurso de protección es la vía para que estos se respeten.

A renglón seguido, menciona las resoluciones de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que le dieron la razón en su disputa contra Bermúdez. “Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso. Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros”, defiende.

José Ramón Correa en 2018.

“Pese a ello, pretendieron instalar sospechas de la decisión de ambas cortes, que habría ganado el caso por un solo voto, y que, insólitamente, el cargo de contralora general, que sirvo desde fines de 2024, derivaría de ello, pero no exhiben ninguna prueba, ni de la existencia de las ‘supuestas’ conversaciones de terceros, que —aunque existieran— no fueron solicitadas, ni conocidas por mí, ni menos aún de las suposiciones que insinúan. Ello, porque habrían sido extraídas desde un teléfono incautado en una causa penal bajo reserva judicial. ¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?”, añade.

Luego reprochó que “quienes trabajan en el medio de prensa han dado entrevistas en las que o faltan a la verdad o cometen errores inexcusables, los que, sumados a sus extrapolaciones y saltos temporales inexplicables, inducen a la ciudadanía a sospechar que tales fallos fueron irregulares, y por solo un voto de diferencia, pese a que la propia autoridad vencida reconoció que perdió 8-0″.