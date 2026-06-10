Hasta qué hora lloverá en la Región Metropolitana durante esta jornada

La Dirección Meteorológica de Chile informó que incluso se esperan nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos, además de intensas rachas de viento.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Tal como estaba previsto, desde temprano comenzó la lluvia este miércoles 10 de junio en algunas zonas de la Región Metropolitana, en la que se espera que dejen entre 3 y 6 milímetros de agua caída en el centro de la capital.

De acuerdo con lo pronosticado por el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, a las 08:00 horas “ya debería estar precipitando en toda la Región Metropolitana“.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ratificó que la lluvia caerá en gran parte de Santiago y que la capital registrará una máxima de 11 grados.

Informó, a la vez, que incluso se esperan nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos, además de intensas rachas de viento.

Debido a lo anterior, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la capital ante el riesgo de derrumbes.

Hasta qué hora lloverá en la RM

Según adelantó la DMC, se espera que la lluvia caiga en la Región Metropolitana hasta horas de la tarde de este miércoles.

Por su parte, el portal especializado Accuweather detalló que los chubascos empezarán a bajar su intensidad a partir del mediodía.

Meteored, en tanto, adelantó que las precipitaciones en la Región Metropolitana se prolongarán hasta cerca de las 14:00 horas.

Por su parte, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que en sectores cercanos a la precordillera las precipitaciones podrían prolongarse algo más.

“En Las Condes, Lo Barnechea, como la nubosidad se va replegando hacia la cordillera, es hasta las 4 de la tarde“, indicó.