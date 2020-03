Boris Johnson anunció que dio positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció a través de su cuenta de Twitter que dio positivo por coronavirus.

“En las útlimas 24 horas he desarrollado síntomas, fiebre alta y tos persistente, y di positivo en el test de coronavirus”, publicó el líder de 55 años en un video, donde también explica que se ha aislado en Downing Street, aunque continuará dirigiendo el Gobierno mediante videoconferencias.

Boris Johnson aprovechó para pedir a la población que siga con las medidas restrictivas impuestas para frenar la propagación del virus y envió el mensaje de “juntos venceremos esto. #StayHomeSaveLives”.

El dirigente británico ha sido uno de los últimos políticos en tomar medidas para frenar el avance de la pandemia. Hasta hace pocos días seguía mostrándose reticente a reconocer la gravedad de la situación.

Recién este lunes, el mandatario claudicó ante la evidencia y tuvo que decretar cuarentena por tres semanas al Reino Unido.

Según lo que mostraron medios locales este último fin de semana, la población aprovechó los días soleados y sin confinamiento para asistir a parques y a lugares con mucha gente, lo que probablemente provocará un aumento en el número de personas contagiadas.

Actualmente, el Reino Unido tiene 11.816 infectados de coronavirus, 580 personas muertas y 150 pacientes recuperados.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020