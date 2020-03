Ya no es solo Raquel Argandoña: rostros del Bienvenidos se sumaron al teletrabajo

La semana partió renovada para el matinal de Canal 13, puesto desde este lunes, gran parte de los rostros de “Bienvenidos” se sumaron al teletrabajo, partiendo por su animadora, Tonka Tomicic.

A ella se sumaron en esta modalidad también Polo Ramírez y Raquel Argandoña. Ésta última ya realizaba sus funciones desde hace ya algunos días.

A diferencia de otros espacios de la televisión chilena, en que las figuras transmiten con móviles desde sus hogares, en el matinal de Canal 13 ellos están presentes virtualmente en el estudio y ocupan sus lugares de siempre en el panel por medio de monitores especiales que dejan la imagen vertical.

De esta manera, hoy pudimos ver solamente a Amaro Gómez-Pablos en la conducción del matinal, en compañía de Cristina González en el panel y del doctor Felipe Rivera, que se mantiene respondiendo las preguntas en torno al coronavirus (COVID-19).

Al iniciar la emisión de este lunes, Gómez-Pablos dijo, entre risas, lo siguiente: “Bienvenidos a Al límite de la ficción, ¡ah!, no, perdón, me confundí de programa. Esta es una experiencia absolutamente surrealista. Bienvenida Tonka, qué raro no poder sentirte… está lejos, pero no distante”.

En tanto, Tomicic declaró que “estamos en cuarentenas voluntarias, en turnos en el programa, usando la tecnología a nuestra disposición para siempre transmitir con el 13, con Bienvenidos, para acompañarlos e informarlos”.

En materia de contenidos, el proyecto matutino de Canal 13 siguió centrando su información en torno a lo que pasa en Chile con la pandemia de coronavirus y las últimas noticias al respecto. Además, estuvieron de invitados políticos como Andrés Allamand, Guido Girardi y Rodolfo Carter, entre otros.

Este lunes, el espacio alcanzó una sintonía on line de 6,4 puntos de rating entre las 08:30 y las 13:02 horas, con varios peaks de 9 unidades.

¿Cómo llevaron a cabo esto?

Según explicaron desde Canal 13 a EL DÍNAMO, el teletrabajo en el Bienvenidos se logra gracias que Tonka Tomicic tiene un sistema “mochila”, que es uno de transmisión vía celular. Esto se ocupa, muy comúnmente, en los departamentos de prensa de los canales y también lo utilizan los corresponsales internacionales.

En los últimos días a la animadora se le realizó una capacitación para poder funcionar de manera remota desde su casa. Gracias a ello, y al igual que Raquel Argandoña, Tomicic es la encargada de la iluminación y el sonido. Este mismo sistema es el que también lleva a cabo Polo Ramírez.

“Con esto se pretende ir más allá del móvil, poner a nuestros rostros del Bienvenidos en el set del programa y que participen con el panel”, agregaron.