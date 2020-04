View this post on Instagram

Mi hermosa y jovial chiquillada, en estos días complejos y destemplados, quisiera compartirles algo que me alegra mucho. Con mucho cariño para Uds He aquí un adelanto publicado por @variety de nuestra serie La Jauría. Les dejo el link de la publicación de la revista en mi bio ❤️ Dirigida por Lucia y Nicolas Puenzo, Marialy Rivas y Sergio Castro, producida por Fabula. distribuida por Fremantle y exhibida por Amazon Prime Video. Con las actuaciones de Antonia Zegers, Maria Gracia Omegna, y Daniela Vega, junto a Paula Luchsinger, Amparo Noguera, Daniel Muñoz, Francisco Reyes, Mariana di Girolamo, Claudia Di Girolamo, Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Alberto Guerra, Luis Gnecco, Alejandro Goic, Lucas Balmaceda, Antonia Giesen, Giordano Rossi, Y la composición musical y participación especial de Ana Tijoux debutando como actriz . La Jauría, próximamente por Amazon Prime Video y TVN —————————— A quienes puedan, por favor quédense en casa y quienes estamos en cuarentena comunal obligatoria, respetarla. Les quiero mucho mi chiquillada ! ❤️