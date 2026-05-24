Cadem y gabinete de Kast: José García, Daniel Mas y May Chomali son los ministros mejor evaluados

Respecto al presidente José Antonio Kast, en la cuarta semana de mayo, el 41% (+1pto) aprueba su gestión y el 55% (-1pto) la desaprueba.

AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem se centró en el Gabinete de José Antonio Kast, donde los ministros José García, Daniel Mas y May Chomali son los mejores evaluados, con un 57% de aprobación.

En tanto, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, es visto como el más influyente por la ciudadanía, con 53%. La lista la completan Francisco Pérez Mackenna (55%, +3pts), Claudio Alvarado (54%, +2pts), Fernando Barros (54%), Iván Poduje (54%, -1pto) y Louis de Grange (52%).

Por contrapartida, los peores evaluados fueron Ximena Lincolao (42%, -10pts), Jorge Quiroz (42%, +3pts), Ximena Rincón (37%, -2pts) y Natalia Duco (35%, -1pto).

Respecto al presidente José Antonio Kast, en la cuarta semana de mayo, el 41% (+1pto) aprueba su gestión y el 55% (-1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

En otro ámbito, el 90% de los consultados por Cadem supo o escuchó sobre el caso de Germán Naranjo, el 81% cree que la reacción pública en su contra es adecuada y 87% está de acuerdo con que empresas aparten o suspendan de sus cargos a trabajadores involucrados en casos de racismo o discriminación pública.