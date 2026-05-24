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Política

Cadem y gabinete de Kast: José García, Daniel Mas y May Chomali son los ministros mejor evaluados

Respecto al presidente José Antonio Kast, en la cuarta semana de mayo, el 41% (+1pto) aprueba su gestión y el 55% (-1pto) la desaprueba.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem se centró en el Gabinete de José Antonio Kast, donde los ministros José García, Daniel Mas y May Chomali son los mejores evaluados, con un 57% de aprobación.

En tanto, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, es visto como el más influyente por la ciudadanía, con 53%. La lista la completan Francisco Pérez Mackenna (55%, +3pts), Claudio Alvarado (54%, +2pts), Fernando Barros (54%), Iván Poduje (54%, -1pto) y Louis de Grange (52%).

Por contrapartida, los peores evaluados fueron Ximena Lincolao (42%, -10pts), Jorge Quiroz (42%, +3pts), Ximena Rincón (37%, -2pts) y Natalia Duco (35%, -1pto).

Respecto al presidente José Antonio Kast, en la cuarta semana de mayo, el 41% (+1pto) aprueba su gestión y el 55% (-1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

En otro ámbito, el 90% de los consultados por Cadem supo o escuchó sobre el caso de Germán Naranjo, el 81% cree que la reacción pública en su contra es adecuada y 87% está de acuerdo con que empresas aparten o suspendan de sus cargos a trabajadores involucrados en casos de racismo o discriminación pública.

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