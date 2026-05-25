Quiénes son los cuatro chilenos detenidos en Argentina por el robo en la casa de Juan Martín del Potro

Dos de ellos tenían orden de captura por parte de la Interpol, tras cometer delitos similares en casas de deportistas en Estados Unidos.

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Efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Buenos Aires capturaron a los integrantes de la banda que robó la semana pasada la casa del ex tenista Juan Martín del Potro, cuatro de ellos chilenos, según confirmaron medios trasandinos.

De acuerdo con lo reportado, las detenciones de los sujetos se concretaron gracias a masivos operativos en diversas ciudades y carreteras, a lo que se sumó el trabajo policial en varios terminales de buses.

El medio Clarín precisó que el grupo de delincuentes es el mismo que le robó a la familia del ex tenista en su casa de la localidad de Tandil, desde donde se llevó joyas, medallas y raquetas, y que también había concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales.

Según indicó el medio trasandino, los antisociales cayeron por una multa de tránsito al vehículo que utilizaron para llegar y darse a la fuga de Tandil, ya que a partir de esa información, los efectivos policiales lograron establecer las identidades de los acusados.

Quiénes son los chilenos detenidos en Argentina

A través de la indagatoria se logró establecer que en el robo a la vivienda de Del Potro participaron dos ladrones chilenos que habían cometido delitos similares tras ingresar en casas de deportistas de elite de Estados Unidos, desde las que sustrajeron relojes, joyas y medallas.

En concreto, la banda detenida en Argentina estaba compuesta por los chilenos Ignacio Zúñiga Cortes, Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años, Rodolfo Cartes Escobar (35) y Alfredo Espinosa Gallardo (23). A ellos se sumó un trasandino identificado como Walter D’Amelio (39).

Sobre los dos primeros delincuentes pesaba una alerta roja de Interpol por los delitos que cometieron en suelo estadounidense.

Aquello, debido a que eran buscados por ser los autores de robos en las casas de jugadores de fútbol americano como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Travis Kelce, novio de la reconocida cantante pop Taylor Swift. El basquetbolista de la NBA Bobby Portis, fue otra de sus víctimas.

Desde Estados Unidos se le confirmó a Argentina el interés en que se extradite a ese país a ambos delincuentes chilenos para juzgarlos por los delitos de “asociación ilícita para el transporte interestatal de bienes robados” y “transporte de bienes robados”.