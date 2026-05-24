Con Javier Correa imparable: Colo Colo hace historia y se impone en su primera visita al Claro Arena

El atacante albo sigue en estado de gracia y con un doblete sentenció la victoria del Cacique en la precordillera.

AGENCIA UNO

Colo Colo se consolida como exclusivo líder de la Liga de Primera, luego de conquistar un triunfo por 2-1 ante Universidad Católica, en su primera visita al Claro Arena y con un Javier Correa imparable.

Sin embargo, el partido no empezó de la mejor manera para los dirigidos de Fernando Ortiz, ya que en los primeros minutos se vieron ampliamente superados por los cruzados, lo que quedó graficado en la apertura del marcador.

Esto, ya que a los siete minutos, Juan Francisco Rossel se llevó en velocidad a Arturo Vidal, quien en su ímpetu por tratar de evitar el centro del delantero, terminó metiendo el balón en propia portería.

Tras el 1-0, la UC pudo haber aumentado las cifras, pero la impericia de sus delanteros fue el principal argumento para mantener a Colo Colo en el partido, que luego de su inicio timorato, comenzó a tomar el control del balón.

Así, llegó el minuto 41 del primer tiempo cuando la figura de la cancha, Javier Correa, agarra el balón a un costado del área y con un enganche se sacó a su marcador, para meter un derechazo que se clavó en el ángulo de Bernedo, que solo atinó a mirar el golazo anotado por el goleador albo.

Pero el show de Correa continuó cuatro minutos más tarde, cuando aprovechó un pase en profundidad para vencer sin problemas a Bernedo, para poner el 2-1.

En el complemento, el Cacique se refugió de buena manera para enfrentar los embates de los cruzados, los que con más ganas que ideas, trataron de buscar el empate, pero sin acercarse con mayor peligro al arco de Gabriel Maureira, de correcto desempeño.

En los últimos minutos, y como ha sido la tónica en todo el torneo, la UC se vio favorecida con la expulsión de un rival -Tomás Alarcón-, pero esto no sirvió para cambiar el resultado final y el triunfo de Colo Colo.

Con esto, el Cacique se consolida como líder de la Liga de Primera con 30 puntos, a ocho unidades de su más cercano perseguidor, Huachipato, a la espera del término de la primera rueda.