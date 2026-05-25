Preemergencia ambiental en la RM: los cambios en la restricción vehicular para este lunes 25 de mayo

Se trata del primer evento de este tipo en lo que va del año y, de acuerdo con la autoridad, su propósito es resguardar la salud de los habitantes de la región.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial declaró preemergencia ambiental para este lunes 25 de mayo debido a la mala calidad del aire en la Región Metropolitana, por lo que se registran cambios en la restricción vehicular para esta jornada.

Se trata del primer evento de este tipo en lo que va del año y se decretó debido a las adversas condiciones atmosféricas que se prevén para los próximos días en la cuenca de Santiago.

Además, la autoridad recalcó que la medida tiene como fin el resguardar la salud de los habitantes de la región.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la plataforma Aire Chile, la preemergencia ambiental implica una serie de medidas como:

Se prohíben los calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de la madera , en toda la RM.

, en toda la RM. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de Educación Física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo.

durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo. La paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales.

Intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles.

y programa de lavado y aspirado de calles. Lo anterior se suma a otras restricciones permanentes, tales como la prohibición en toda la RM del uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto, calefactores hechizos u otros artefactos similares , que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera.

, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera. Aumento de los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin Sello Verde, y se suman vehículos de transporte de carga con Sello Verde.

Las patentes con restricción vehicular este lunes 25 de mayo

Debido a la implementación de la preemergencia ambiental, hay cambios en la restricción vehicular este lunes 25 de mayo, dado que se suman dígitos al calendario ya designado.

En concreto, hoy no pueden circular en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo aquellos vehículos cuyas patentes terminen con los siguientes dígitos:

Con sello verde : 8 y 9.

: 8 y 9. Sin sello verde y motos inscritas antes del 2002 : 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Motos inscritas antes de 2010 : 8 y 9.

: 8 y 9. Buses privados e interurbanos sin sello verde : 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Transporte de carga con sello verde : 4 y 5.

: 4 y 5. Transporte de carga sin sello verde: 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

La normativa rige entre las 07:30 y las 21:00 horas.