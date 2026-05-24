Alberto Larraín será formalizado por arista Antofagasta del caso ProCultura

Contraloría indicó que no se registró un concurso público para adjudicar los recursos, ni tampoco se verificó su correcta utilización.

AGENCIA UNO

Alberto Larraín y Constanza Gómez serán formalizados este lunes por la arista Antofagasta del caso ProCultura, donde enfrentarán seis delitos de apropiación indebida.

Según detalló el fiscal Cristián Aguilar, Larraín y Gómez, en sus roles de director ejecutivo y representante legal de ProCultura, respectivamente, serían responsables directos de las irregularidades de la fundación en los convenios que firmó con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda.

Uno de esto acuerdos es el plan “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que hizo que el gobierno regional le pasara $629,8 millones a ProCultura. A esto se sumaron otros convenios similares con la Seremi de Vivienda por más de $500 millones.

Contraloría indicó que en estos casos no se registró un concurso público para adjudicar los recursos, ni tampoco se verificó su correcta utilización, consignó La Tercera.

Ante esta formalización, el abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, declaró que “el esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago, tanto en garantía, como en la Corte de Apelaciones”.

“No vemos que pueda traer un nuevo repertorio, salvo que ahora se ha plegado a la tesis, igualmente peregrina, del Consejo de Defensa del Estado, que también fracasó en ambas instancias”, agregó el jurista.