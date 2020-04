Cómo se gestó el regreso de Casado Con Hijos en redes sociales

Desde hace algunos días que Casado Con Hijos está en boca de todos. Y no es porque algún canal haya vuelto a poner en pantalla los episodios que ya emitió Mega entre 2006 y 2008, y que luego adquirió Chilevisión, sino que todo comenzó con un simple video que Javiera Contador publicó en su cuenta de Instagram personificada como la popular Kena Larraín.

Fue ese registro el que le dio el pase a sus ex compañeros de elenco para que poco a poco se fueran sumando. Así, Carmen Gloria Bresky revivió a quien fuera su molesta vecina, Marcia, donde daba cuenta de cómo pasaba estos días en cuarentena e insistió con el mensaje de mantenerse en casa y no salir en caso de que fuera necesario.

Durante el fin de semana, Dayana Amigo hizo lo propio con la Titi y el lunes, Fernando Larraín y Fernando Godoy se sumaron con Tito y Nacho Larraín viviendo la emergencia sanitaria.

En conversación con EL DÍNAMO, Javiera Contador reveló que la idea surgió luego de varios días en cuarentena, lo que le recordó estas sitcoms que solo tiene un escenario, como es el caso también de Casado Con Hijos. “Quizás fue consciente o inconsciente, pero me recordó esa situación de estar todos en la casa todo el tiempo y me recordó a Casado con Hijos. Y la Kena es un personaje que quiero y aprecio mucho, y me pareció interesante y entretenido. Nunca tengo el tiempo y para hacerla porque tengo que maquillarme y vestirme, me lleva como un ratito, entonces no lo hago mucho”, contó.

Tras este primer video, “enganchó la Yoya (Carmen Gloria Bresky), la Dayana (Amigo) también pero está en otro lado y no tenía los implementos, pero todos prendieron”.

“Dan ganas de hacer cosas, es una forma de mantenerse conectados creativamente. Me parece interesante, también, uno quiere hacer algo”, añade la comediante que triunfó hace unos meses en Viña 2020.

Respecto al revuelo que causaron los videos en redes sociales, Javiera Contador aseguró que “fue como waa. Me dio mucha risa, porque después del segundo video me llamaron para hacer unas cosas por Instagram, onda productos de limpieza de la Kena”, lo que ella no aceptó porque “no la hago siempre, tengo hijos chicos, estoy con unas clases online que es una lata”.

“Entonces fue bonito y el furor que causó, luego la Yoya contestó que fue muy chistoso y la Dayana hizo un videito. Yo llamé al Feña y le dije al Tito y me dijo ‘sí encantado, pero dime qué’, porque Fernando se maneja pésimo con las redes sociales. Le digo ‘Fernando, mira mi video de la Kena en Instagram’ y me llamaba y me decía ‘ya, tengo la aureola, tengo el círculo que sale con tu nombre pero no veo el video’. El Fernando es así de verdad”, confidenció.

Finalmente, “lo logramos, yo edité un poquito su video y ayer el Fernando Godoy hizo el suyo, yo le puse la voz de la Kena, porque igual estamos todos comunicados, estamos pensando cómo hacer algo juntos, pero cada uno desde su casa”.

Fernando Godoy: “De la gente depende que sigamos vivos”

Fernando Godoy también se sumó a este “revival” de Casado Con Hijos en redes sociales. El actor comentó a EL DÍNAMO que el impacto que han tenido estos videos “es un poco el cariño que le tiene la gente a esta serie que durante todos los años”.

“Yo desde que hice la serie con los chiquillos nunca he dejado de recibir comentarios de la gente. Hay un alto consumo de casado con hijos en estos diez años”, comentó. En ese sentido, explicó que “cuando hicimos Casado Con Hijos no estaban estas plataformas para tener un feedback tan claro, era más que nada con el rating, con la sensación en la calle, el cariño”.

Agregó que la sitcom, además, “tiene también la posibilidad de ser atemporal, es un lenguaje, un tipo de humor y es tan liviano y te separa tanto de la realidad que sirve para todo. Es un comodín para que la gente se ría, se distraiga y para nosotros la oportunidad de hacerlo es muy divertido también”.

Ante la posibilidad de seguir trabajando en base a Casado Con Hijos, Fernando Godoy es claro en que “estamos hablando con la familia para ver qué vamos a hacer más adelante”, ya que “nosotros siempre hemos tenido la intención de hacer más cosas pero no depende de nosotros porque los derechos no son nuestros”.

“Siempre queremos soñar, volar, y también nos ayuda mucho que el público nos acompañe porque eso también confirma, a quienes tienen lo derechos, que podemos hacer algo más todavía. De la gente depende que sigamos vivos”.