Jordi Castell desclasificó affaire con Luis Miguel: “Fueron dos noches hace 30 años”

Jordi Castell desclasificó un affaire que tuvo con el cantante Luis Miguel hace 30 años, en el marco de un programa online donde el fotógrafo entrevistó a Katherine Salosny.

Cuando Castell se despedía de Salosny en El Aperitivo, que se transmite por @revista_velvet, le señaló que “nos conocemos desde hace 30 años, cuando eras la conductora de Extra Jóvenes y yo era estudiante de comunicación audiovisual”.

“Desde que tuviste el romance con Luis Miguel. Desde ahí nos conocemos”, le respondió la ex animadora de Mucho Gusto.

Ante esto, Jordi Castell expresó: “Kathy, éramos chicos… ¿Cómo dices eso? (ríe) Pasó hace tanto tiempo… ¿Viste la serie?”.

Sin embargo, Salosny declaró que “no importa. Pero tú tuviste un romance con ese hombre”

“No, no fue un romance. Fue una noche, dos noches… Dos noches… No, una noche y un día. Pero fue hace 30 años poh, Kathy. Éramos chicos… Además que fue una cuestión tan anónima, porque él siempre ha ido de hetero”, agregó el fotógrafo.

Castell dejó en claro que “a mí no me gusta sacar del clóset a la gente y menos a Luis Miguel. Creo que no corresponde. Sí poh, él es una estrella. Es como decir ‘sí, me acosté con Donald Trump’. ‘Me acosté con Emmanuel Macron’. Con Macron me hubiera acostado feliz. Es lo más buen mozo que hay”.