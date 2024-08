Esta es la fecha cuándo se conocerán los resultados del SAE

30 de Agosto de 2024

Este viernes 30 de agosto culminó el periodo de postulación al SAE.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la fecha en que se conocerán los resultados del nuevo proceso de postulación para el Sistema de Admisión Escolar 2025 (SAE).

Según informó la entidad, este viernes 30 de agosto culminó el periodo de postulación al SAE, la plataforma en la que se puede solicitar el acceso a algún establecimiento público o particular subvencionado para el año 2025.

¿Cuándo se conocerán los resultados del SAE?

Si postulaste a uno o varios colegios con el Sistema de Admisión Escolar, el Mineduc indicó que los resultados se darán a conocer entre el 17 y el 23 de octubre.

Junto a ello, los seleccionados de las listas de espera estarán disponibles entre el 4 y 5 de noviembre.

Poster a ello, el Mineduc designó un segundo periodo de postulación para quienes no lo hicieron en el primero, o no quedaron conformes con el primer resultado, o para quienes no quedaron en la lista de espera. En ese sentido, esta última postulación se realizará entre el 15 y 22 de noviembre.

Calendario completo del Sistema de Admisión Escolar