Primeros Pueblos lanza su primera colección de sweaters tejidos a mano junto a artesanas rurales de La Araucanía

Trece mujeres de Collipulli, Ercilla y Victoria desarrollaron, junto a la diseñadora Jandi Gardiazabal, su primera propuesta otoño-invierno en lana merino, disponible en las tiendas Primeros Pueblos de Casacostanera y en primerospueblos.cl.

Primeros Pueblos presentó su primera colección de sweaters tejidos a mano, una propuesta desarrollada junto a trece artesanas rurales de Collipulli, Ercilla y Victoria, tras más de un año de capacitación y trabajo colaborativo. La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por CMPC que busca conectar a artesanos locales con diseñadores y expertos de distintas disciplinas, potenciando oficios tradicionales desde una mirada contemporánea.

El proyecto reunió a mujeres de distintos sectores de La Araucanía. Muchas tenían conocimientos básicos o tradicionales de tejido, pero nunca habían trabajado con patrones ni desarrollado prendas de diseño textil profesional. Poco a poco, entre lanas, muestras y nuevos puntos, comenzaron a dar forma a una colección inspirada en las tendencias textiles de esta temporada.

La propuesta contempla tres modelos en lana merino: un sweater femenino de canesú redondo, un diseño unisex de estructura cuadrada y un cárdigan abierto. Todas las prendas fueron elaboradas utilizando técnicas aprendidas durante un intenso proceso formativo iniciado en 2025. Las piezas estarán disponibles en la tienda Primeros Pueblos de Casacostanera y también a través de primerospueblos.cl.

La colección otoño-invierno 2026 reúne prendas confeccionadas completamente a mano en 100% lana merino y desarrolladas junto a la diseñadora textil Jandi Gardiazabal. El proyecto contempló más de un año de formación junto a ella, quien acompañó a las artesanas en el desarrollo de una colección capaz de unir oficio tradicional y diseño contemporáneo, manteniendo el valor del trabajo hecho a mano y la identidad territorial detrás de cada prenda.

“Cuando les mostramos lo que queríamos hacer, muchas pensaron que era imposible. Empezamos tejiendo una muestra, después un cuello y luego un sweater, hasta que entendieron que sí podían lograrlo. Ha sido muy emocionante ver cómo crecieron y se empoderaron durante este proceso. Esta colección reúne oficio, aprendizaje y diseño contemporáneo, y perfectamente podría estar en cualquier tienda”, destacó Gardiazabal.

Los encuentros se realizaron quincenalmente en distintos puntos de La Araucanía. Muchas de las participantes debían viajar largas distancias desde sectores apartados para asistir a las capacitaciones, y varias compatibilizaban el aprendizaje con labores domésticas, el cuidado de animales y el trabajo en huertas familiares.

El proceso abrió una posibilidad concreta de generación de ingresos desde sus propios hogares y permitió que muchas de ellas volvieran a mirar sus capacidades desde otro lugar. El tejido dejó de ser solo una práctica manual para transformarse también en una herramienta de autonomía y proyección personal.

En ese sentido, Paula Bahamonde, jefa de Emprendimiento y Desarrollo Local de CMPC, señaló: “Primeros Pueblos nació para dar visibilidad a artesanos locales y conectarlos con nuevas oportunidades. Ver estas prendas en tienda es el resultado concreto de ese compromiso y la prueba de que las artesanas del sur de Chile pueden crear productos de alto nivel y generar ingresos desde sus propios territorios”.

Más allá de las prendas, la colección representa también un proceso de aprendizaje, colaboración y rescate del oficio textil desde los territorios. Detrás de cada punto, cada textura y cada diseño, hay historias de esfuerzo, identidad y nuevas oportunidades construidas desde el sur de Chile.