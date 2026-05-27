Quiroz adelanta una “noticia más positiva” en el precio de algunos combustibles

A horas de que se conozca el nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre una posible alza del precio de los combustibles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), adelantó que podría haber “noticias un poco más positivas”, en esa área.

“Obviamente hay una buena noticia incipiente: se está empezando a resolver lo de Medio Oriente. Pero esto está cambiando siempre, recordemos que estamos en guerra”, durante un punto de prensa, a la salida de una actividad junto al Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ese sentido, Quiroz explicó que “la situación de los combustibles es distinta, la gasolina ha seguido subiendo en el mundo, el diésel ha ido aflojando y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible en la inflación”.

Según proyecciones de Clapes UC, el precio mayorista de las bencinas experimentaría un alza de 37 pesos por litro, mientras que el del diésel caería a 33 pesos por litro.

“Vamos a tomar una decisión que es, a la vez, fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto. Probablemente tengamos en algunos de los combustibles alguna noticia más positiva“, adelantó.