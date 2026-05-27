¿Vuelve la lluvia a Santiago? el día clave en que se podrían registrar precipitaciones en la Región Metropolitana

Revisa cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días y la probabilidad de lluvia para las siguientes jornadas.

La lluvia se ha ausentado en Santiago durante este mes, en el cual se han registrado condiciones climáticas variadas, con días con mucho sol y calor, como también jornadas frías, con niebla y cielos cubiertos.

Ante esto, muchos se preguntan cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana (RM). En este marco, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, aseguró que existe una probabilidad para los primeros días de junio.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

El experto sostuvo que la lluvia podría volver a Santiago “en la segunda mitad de la próxima semana o hacia el próximo fin de semana“.

A lo que añadió: “Vamos a ir viendo cómo se van a ir sucediendo los sistemas frontales al menos en el sur. Van a ir pasando poco a poco la próxima semana y a ver si algo nos toca en la zona central para limpiar el aire y para que junio ponga las lluvias que mayo nos negó“.

Por su parte, el último reporte que emitió el Centro Meteorológico Noruego, conocido internacionalmente como YR, adelantó el día en que la capital podría tener precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de dicha entidad, la zona central podría registrar lluvias el próximo miércoles 3 de junio. No obstante, se trataría de un fenómeno de características débiles y acotadas.

Respecto al pronóstico del tiempo para lo que resta de semana, Sepúlveda anticipó que “como se despeja el día jueves, en la madrugada del viernes otra vez habrá frío, con apenas 3°C“, aunque la máxima llegará los 23°C.

Para el sábado se espera que la temperatura oscile entre los 4°C y 25°C. “El domingo ingresa la niebla otra vez, y bajamos de nuevo a 16°C o 17°C. Nieblas matinales el domingo y el lunes, a la espera de que se concrete la probabilidad de que regresen las precipitaciones, al menos a la zona central”, sostuvo el especialista.