Colaciones “fantasmas” en O’Higgins: Junaeb denuncia irregularidades por $14 mil millones ante Fiscalía

El director de Junaeb además entregó los antecedentes a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado.

AGENCIA UNO

Fernando Peña, director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), llegó hasta la Fiscalía Nacional para denunciar irregularidades por más de $14 mil millones en la Región de O’Higgins.

Según precisó Peña, se trata del proceso licitario del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Región de O’Higgins, donde la empresa Soser recibió estos recursos sin contraprestación alguna, entregando además los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República.

Tras reunirse con el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, el director de Junaeb declaró que “fue una reunión muy productiva, donde pudimos intercambiar antecedentes de una investigación que, si bien estaba en curso, hoy incorpora elementos nuevos, sobre todo por los montos comprometidos: más de $14 mil millones en onces que nunca se entregaron a los alumnos de la Región de O’Higgins”.

Las millonarias onces “fantasmas” de O’Higgins de Junaeb

De acuerdo con lo que se ha podido establecer durante la inspección interna realizada en Junaeb, la licitación 18-20 asignó la ejecución del PAE a 17 empresas en siete regiones del país. En O’Higgins, la adjudicación fue para la Sociedad Servicios de Alimentación (Soser S.A.).

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, indicó que “una de las deficiencias que tuvo esa licitación es que no contempló bandas de precios. O sea, cada empresa podía ofertar el precio que estimara pertinente para el desayuno, almuerzo, once, tercer servicio, etc.”.

Aunque, los precios variaban entre los $800 y los $2.000 en otros ofertantes, la empresa SOSER ofertó las onces en educación básica por $6.522,1. Por la reajustabilidad, el precio de cada once en 2022 fue de $7.895,5 y $8.680 en 2023.

De las 17 empresas que participaron en la licitación, la única que ofreció un servicio a tan elevado precio fue Soser, por lo que los pagos “suman más de $14 mil millones de pesos, entre 2021 y 2023, sin que dicha empresa hubiera entregado ni una sola once”.

La investigación interna también estableció que, en 2022, el entonces jefe jurídico del servicio, Alejandro Layseca, el 12 de agosto de ese año, vía correo electrónico institucional, entregó su visto bueno para la modificación de contrato de la licitación 18-20, autorizando el aumento del pago fijo desde un 40% al 60% y el ajuste en la cantidad de raciones programadas.

En 2023, dicha modificación significó que, para la mayoría de las empresas, Junaeb redujera a cero la cantidad de onces programadas; pero, en el caso de Soser, las raciones proyectadas aumentaron al doble o más, a pesar de no haber entregado ninguna once en educación básica.