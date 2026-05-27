Día del Patrimonio 2026: así puedes revisar todos los panoramas gratuitos disponibles en el país

El Ministerio de las Culturas habilitó un buscador donde se pueden revisar en detalle todas las actividades por categorías y regiones.

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Día del Patrimonio, donde se podrá acceder a miles de de panoramas gratuitos a lo largo de Chile.

Esta tradicional celebración que organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio cumple 27 años este 2026, cuya instancia incluirá recorridos patrimoniales, visitas guiadas, exposiciones, talleres y diversas actividades abiertas a todo público.

¿Cómo buscar panoramas gratuitos para el Día del Patrimonio 2026?

Para revisar en detalle la programación completa para este fin de semana, lo puedes hacer a través de la página oficial del Día del Patrimonio, donde se habilitó un buscador con todas las actividades disponibles en nuestro país.

En esta plataforma, podrás buscar panoramas y filtrar de acuerdo al nombre de actividad o institución, región, modalidad de la actividad, día de realización, horario, entre otros.

Sumado a ello, en el buscador puedes seleccionar categorías especiales para facilitar la búsqueda de actividades con accesibilidad, pensada para niñas, niños y adolescentes, participación de pueblos originarios y patrimonio cultural inmaterial.

Lo anterior, con el objetivo de planificar de mejor manera los recorridos y revisar si alguna actividad requiere inscripción.

El Día del Patrimonio se desarrollará este sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas de ellas tienen cupos limitados y piden inscripción previa.