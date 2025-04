System of a Down en Chile: cómo funcionará el Metro y qué recorridos de buses RED se reforzarán para el concierto

WAKE UP! 🎸 Este miércoles será el concierto de System of a Down y a la salida tendremos los siguientes #BusesApoyo para un buen regreso a casa:



🚌 En Estadio Nacional: 506 (a Maipú) y 516 (a Alameda, terminales de buses y Pudahuel).



🚌 En Metro Ñuble: 210 (a Puente Alto). pic.twitter.com/v7oQ89MOFV