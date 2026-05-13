“Le mintió al país”: oposición sale en bloque a cuestionar “metáfora” de presidente Kast

El senador Iván Flores (DC) agregó que “no vengan con historias, o sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva, o ¿fue puro show?”

AGENCIA UNO

Diversos representantes de la oposición salieron a cuestionar las recientes declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien aseguró que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “fue una metáfora”.

Al respecto, la bancada de senadores PS, a través de Daniella Cicardini, recordó que durante la campaña “Kast tenía una cuenta regresiva diciendo que faltaban pocos días para las expulsiones de migrantes”.

“¿Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora? ¿El yo te amo PGU también era una metáfora?”, cuestionó la parlamentaria, agregando que “la gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser presidente, para entregar certeza, para dar soluciones”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra señaló que “esta forma de hacer política y de presentarse ante el país no corresponde al presidente de la república. Hoy día aparece una metáfora, eso no corresponde a un presidente, y no podemos aceptar la mentira como forma de hacer política”, agregó el parlamentario, calificando la situación como “una actitud deplorable”.

En tanto, el senador Iván Flores (DC) acusó que “no me sorprende lo que el gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir, no se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes. A ver, la única expulsión que ha habido en casi tres meses de gobierno, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado y quedan todavía 36 a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas”.

Flores agregó que “no vengan con historias, o sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva, o ¿fue puro show?”

Una visión más dura planteó la diputada Gael Yeomans, jefa de la bancada del Frente Amplio, que declaró que “el problema no es que el presidente Kast dijo una metáfora, sino que más bien le mintió al país. Así como cuando dijo, en el caso de su promesa de campaña, de las 300 mil expulsiones, eso no era verdad”.

“Le mintió a Chile también diciendo que iba a ser un proyecto de reconstrucción y de unidad nacional, y lo que hemos visto más bien es que hay un presupuesto de destrucción para las familias, porque los recortes van a terminar afectándolas, y este proyecto de ley que estamos legislando en el Congreso de Reconstrucción Nacional, que en realidad es una rebaja de impuesto, también le va a recortar derechos que tiene la ciudadanía”, sentenció Yeomans.