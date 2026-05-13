Poduje acusa “obstruccionismo” del FA tras fallida exposición en Comisión de Vivienda

El titular del Minvu lamentó que no pudiera exponer sobre el Plan de Emergencia Habitacional en la Cámara de Diputados.

AGENCIA UNO

El ministro Iván Poduje dejó ver su molestia por su fallida exposición del Plan de Emergencia Habitacional en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, acusando al Frente Amplio de “obstruccionismo”.

Esto, luego que el secretario de Estado apuntara que no se le permitió exponer el informe técnico preparado por su equipo y solo pudo escuchar la presentación realizada por Contraloría.

A través de redes sociales y en un punto de prensa, Iván Poduje declaró que “vinimos a, básicamente, no hacer nada, hemos perdido seis horas (…) Una diputada del Frente Amplio sencillamente no dio quórum para que nosotros pudiéramos hablar”.

“Yo quiero pedirle disculpas a los contribuyentes primero, a los chilenos que me pagan el sueldo a mí y a las seis personas que vinieron de mi equipo, a los tres comités de vivienda que tuve que postergar por venir a Valparaíso a hacer nada, a pasearme”, indicó el titular del Minvu.

El ministro de Vivienda reiteró que la intención era presentar el informe realizado a partir de lo expresado por Contraloría: “Todo eso que veníamos a explicar no lo pudimos hacer porque el Frente Amplio, en una actitud incomprensible de una diputada, sencillamente no permitió que habláramos”.

“El obstruccionismo que estamos viviendo es una cosa muy complicada”, cuestionó Poduje, quien agregó que “no permitió que la contralora respondiera preguntas porque dijo que el tiempo se había acabado”.

Iván Poduje precisó que darán a conocer las conclusiones del documento y de paso lanzó críticas al Congreso, apuntando que “hace que el prestigio del Parlamento vaya cayendo”.

“Nada que hacer, el Frente Amplio (FA) se mueve con estas lógicas, y yo quiero decir que no sé qué pretenden tapar”, puntualizó el ministro de Vivienda.