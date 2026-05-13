Primer traspié del Gobierno: comisión rechaza artículo de propiedad intelectual e IA en megarreforma

Esta medida ampliamente resistida fue planteada por el Ministerio de Ciencia, alegando que esto ayudaría al desarrollo de la inteligencia artificial en Chile.

AGENCIA UNO

El Gobierno sufrió su primer traspié en la votación de la Ley de Reconstrucción Nacional, más conocida como megarreforma, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras el rechazo del artículo que flexibilizaba la Ley de Propiedad Intelectual para permitir el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA).

El polémico artículo 8, que era cuestionado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP), el Consejo Nacional de TV (CNTV) y la SCD, modificaba la legislación vigente para que la IA usara, reprodujera y entrenara con obras como música, imágenes y textos, sin la autorización ni pago de los derechos a sus autores.

“La indicación no restringe la excepción a organismos de investigación científica sin fines de lucro o instituciones culturales, por lo que cualquier empresa tecnológica global, sin importar su tamaño, nacionalidad o propósito comercial, quedaría habilitada para explotar el repertorio protegido sin contraprestación alguna. Tampoco establece límites objetivos sobre los actos necesarios para la minería ni impone obligación alguna de transparencia o divulgación de las obras utilizadas, herramientas que el derecho comparado considera indispensables”, detalló la SCD en una declaración pública.

Esta medida fue planteada por el Ministerio de Ciencia, alegando que esto ayudaría al desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, ya que estos sistemas necesitan gran cantidad de datos para su entrenamiento y la norma vigente provoca “ambigüedad legal” que afecta este proceso.

La cartera dirigida por Ximena Lincolao recalcó que se busca “actualizar la legislación de propiedad intelectual” para la minería de datos a gran escala y atraer inversión y fortalecer la innovación.

Sin embargo, los diputados de Chile Vamos, Diego Schalper y Eduardo Durán de RN, y Flor Weisse (UDI), se sumaron a la oposición para rechazar el articulado.

“Que legalmente establezcamos en una normativa que es posible apropiarse de la creación de otros, en un principio como el que aquí se expone, que es sin remuneración y sin contraprestación (…), a mi me parece que es un debilitamiento que, para alguien que cree en la propiedad y en la libertad, es de principios”, acusó Schalper.